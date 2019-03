Corona sbotta contro Belen: "Fai solo finta..."

Fabrizio Corona contrattacca Belen Rodriguez sull’Isola dei Famosi. La showgirl argentina su Instagram aveva scritto “che schifo, non si gioca con la vita degli altri, il rispetto non ha più valore” in riferimento al videomessaggio dell’ex fidanzato sul presunto tradimento di Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli.

L’ex paparazzo ha replicato attraverso le storie del medesimo social. Prima ha pubblicato un lungo post in cui svela all’Italia che Belen non ha una vita perfetta e non è quel che sembra: “Queste parole dette da una persona che finge di essere quello che non è e mostra una vita che non vive…non è male. Il tuo giudizio universale sentenziato mediaticamente è la riprova che la famiglia da mulino bianco che tanto ostenti non è per te, che senza eccessi di protagonismo in una vita semplice e normale non sai stare. Io almeno ci metto sempre la faccia…il significato e il senso della vita lasciali perdere non stiamo parlando di un reality show…gorda mia!! Ti prego…” e gli hashtag #predicounamorechenonpratico e #cercoattenzionemediatica. E meno male che è stato ed è il suo grande amore.

Ma Corona ha sentito il bisogno di fare alcune storie farneticando di principi del giornalismo allontanando da se stesso il sospetto dello sciacallaggio: “Mi sembrava di essere stato chiaro, io faccio l’imprenditore, gestisco questo portale che ha dato questa notizia ripresa da tantissimi siti e giornali. Nel momento in cui una trasmissione televisiva ci chiama e ci chiede di essere coinvolti perché Fogli dichiara determinate cose su chi ha scritto l’articolo è giusto che ci presentiamo in trasmissione e rispondiamo. Odio i falsi moralisti, i perbenisti, quelli che predicano la morale e non la praticano, quelli che sono pronti a giudicare e a puntare il dito urlando che schifo, che vergogna. Lavoro in questo ambiente dello spettacolo dal 1998 e nel momento in cui decidi di sacrificare la tua vita alla celebrità devi essere pronto a tutto quello che viene intorno. Detto questo, difendo il mio lavoro, il mio sito e i miei ragazzi. Quando sposo una causa di gruppo, ci metto la faccia”. Infine l’autoanalisi in cui si descrive come un buono incompreso che il mondo ha reso glaciale: “E se i principi del giornalismo sono giusti,anche se moralmente sbagliati, li porto avanti. Mi dispiace per le conseguenze anche perché fondamentalmente nell’anima non sono questo. Ma forse ci sono diventato e non potrò più cambiare”. The show must go on, ma a guardarlo resteranno in pochi.