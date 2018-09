E’ davvero lei la nuova fiamma di Flavio Briatore? Stiamo parlando di Taylor Mega, 24 anni, modella mozzafiato ed influencer. Sui social spopola con oltre 800mila follower, ma nessuna traccia di like sospetti tra lei e il famoso imprenditore. Quindi il dubbio resta. Lo stesso Briatore, che è molto presente su Instagram con “Stories” e fotografie legate alla sua attività imprenditoriale in giro per il mondo, tempo fa aveva smentito la notizia di un presunto flirt con una ragazza con cui sarebbe stato avvistato in Sardegna.

Poche ore fa, Taylor Mega era a Venezia per il red carpet al Festival del cinema prima di volare a Milano per uno shooting fotografico. Lui non c’era. Ma dove si sarebbero conosciuti? Secondo alcune indiscrezioni la giovane modella, che ha lanciato di recente una linea di costumi, frequenta spesso la Sardegna dove Briatore gestisce il famoso Billionaire (a Porto Cervo), uno dei locali di lusso più famosi al mondo. Dunque, è proprio lì che - secondo i beninformati - sarebbe avvenuto l'incontro.

«Fra 10 anni vorrei avere un business consolidato, perché mi sento più manager e padrona di me stessa», aveva raccontato Taylor Mega in una recente intervista.

Briatore dopo 11 anni di matrimonio si è separato pochi mesi fa da Elisabetta Gregoraci (insieme hanno un figlio di nome Nathan Falco). Adesso il suo cuore ha ricominciato a battere? Non ci sono conferme, al momento. Per gli amanti del gossip, però, questa storia ha tutto il sapore dell’adrenalina al colpo di coda dell’estate.