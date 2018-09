Ferragni-Fedez, ecco i nomi dei vip assenti. E scoppia il caso ambulanza

Innamoratissimi e sfavillanti, teneri e autoironici, i Ferragnez conquistano il web ma non gli invitati al matrimonio più elegantemente pacchiano dell’anno: molti i forfait dei personaggi dello star-system internazionale. I coniugi Totti non si sono presentati in quel di Noto, così come Bianca Balti, Paris Hilton, Mika (auguri via social), Max Pezzali, Dua Lipa, Martin Garrix, Dark Polo Gang e soprattutto l’amico storico J-Ax impegnato in un concerto sul palco di Radio Deejay. E pensare che a far da Cupido tra il rapper e l’influencer di fama mondiale fu proprio la canzone “Vorrei ma non posto” scritta da Fedez e J-Ax. L’assenza confermerebbe così le voci di un litigio con l’ex Articolo 31 dopo quello con Rovazzi. Di contro hanno preso il volo personalizzato Alitalia da Linate numerosi youtuber, Giusy Ferreri e Mat e Bise. Ma che errore ha commesso chi non è andato! Gli assenti si sono persi la cerimonia americana con 5 damigelle vestite con palandrane rosa, il giardino con il “tetto” di luci, le tazze con l’effige della coppia in stile William e Kate, il luna park con ruota panoramica e la meravigliosa statua del puttino in ghiaccio che versa vodka dal pisellino. Un'allegra chiccheria. Insomma, una “notte da leoni” con buona pace di Bradley Cooper e Irina Shayk. Dopo i bagordi però il risveglio è duro: c’è una nuova polemica. Chiara Ferragni, i cui vestiti erano sontuosi, ma non originali (quello del sì sembrava rubato dall’armadio di Gemma Galgani e quello della serata dalla cassapanca di Angelina Jolie), è arrivata al Duomo di Noto in ambulanza a sirene spiegate. Se affittare un mezzo di soccorso non è vietato, azionare il segnale di precedenza senza motivo sì. I neosposini rischiano di pagare una multa salatissima.