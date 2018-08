Guerra di like a colpi di lato B tra Chiara Ferragni e Belen Rodriguez

Guerra di like, guerra a suon di foto. Chiara Ferragni batte Belen Rodriguez. E la sfida tra due campionesse dei social, amatissime è molto seguite. Pare che alla Rodriguez non vada giù il clamoroso successo su Instagram della Ferragni. Tutta colpa di una foto, quella che Fedez ha pubblicato con il lato B della compagna ben in mostra. E così l’influencer riceve 437 mila like contro i 413 incassati da Belen con una foto in cui il mini-bikini e le sue forme sono in primo piano.

Nemmeno con un’altra foto in costume l’Argentina riesce a superare la Ferragni, fermandosi sempre a poco più di 400 mila like. Ma si sa: la Ferragni conta 13,7 milioni di follower, Belen 7,3 milioni. Nonostante il gossip da copertina (legato alla presunta crisi e poi al ritorno di fiamma con Andrea Iannone), sembra che i Ferragnez siano i veri protagonisti di questa estate.

Secondo indiscrezioni, le foto pubblicate da Fedez avrebbero fatto storcere il naso alla fidanzata di Iannone, che si sta regalando un po’ di relax al mare, tra Ibiza e Formentera con tutto il “clan Rodriguez”. Fedez e Ferragni (anche loro alle Baleari), invece, si stanno preparando per il grande giorno: il loro matrimonio, che sarà celebrato con rito civile a Noto, è vicinissimo. La data è il 1 settembre, ma i festeggiamenti dureranno per tre giorni. Tra gli invitati Vip ci saranno anche Totti e sua moglie Ilary Blasi.