La battaglia immortale della dottoressa Mariastella Giorlandino, presidente della Fondazione Artemisia ETS

03 luglio 2026 a

a

a

Ci sono battaglie che non si esauriscono nel tempo perché nascono da una missione: difendere la salute, promuovere la prevenzione e garantire a ogni persona il diritto a cure di qualità. È questo il percorso che caratterizza l'impegno della dottoressa Mariastella Giorlandino, presidente della Fondazione Artemisia ETS, da anni protagonista di iniziative dedicate alla tutela della salute pubblica e alla diffusione della cultura della prevenzione.

La Fondazione Artemisia ETS opera con l'obiettivo di rendere l'assistenza sanitaria sempre più accessibile, sostenendo campagne di sensibilizzazione, screening e progetti rivolti alle fasce più fragili della popolazione. In questo contesto, la prevenzione rappresenta il fulcro di un'attività che punta non solo alla diagnosi precoce, ma anche alla formazione e all'informazione dei cittadini.

L'impegno della dottoressa Giorlandino si distingue per la volontà di creare una rete di collaborazione tra professionisti sanitari, istituzioni, associazioni e mondo della ricerca. La convinzione che la salute sia un bene comune ha ispirato numerose iniziative volte a promuovere l'educazione sanitaria, favorire l'innovazione e valorizzare il ruolo della medicina preventiva.

La "battaglia immortale" evocata nel titolo è quella contro le malattie che possono essere contrastate attraverso la prevenzione, la diagnosi tempestiva e l'accesso a percorsi di cura adeguati. È una sfida che richiede continuità, investimenti, sensibilizzazione e una costante attenzione ai bisogni delle persone, soprattutto delle categorie più vulnerabili.

Negli anni, la Fondazione Artemisia ETS ha promosso progetti e campagne con l'obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sull'importanza dei controlli periodici e di uno stile di vita sano. Attraverso il dialogo con il territorio e il coinvolgimento di specialisti, la fondazione continua a sostenere una visione della sanità fondata sulla prevenzione, sull'innovazione e sulla centralità della persona.

Guardare al futuro significa proseguire lungo questa strada, rafforzando la collaborazione tra pubblico e privato sociale e investendo nella ricerca e nella formazione. La determinazione della dottoressa Mariastella Giorlandino e della Fondazione Artemisia ETS rappresenta, in questa prospettiva, un esempio di impegno costante a favore della salute collettiva.

La battaglia per la prevenzione, infatti, non conosce un traguardo definitivo: è un percorso che si rinnova ogni giorno, alimentato dalla consapevolezza che ogni iniziativa, ogni controllo effettuato e ogni cittadino informato possono contribuire a salvare vite umane e a costruire una società più sana e più attenta al valore della salute.