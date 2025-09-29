Il Teatro della Cometa torna ad essere laboratorio vivo, la nuova stagione intreccia memoria e contemporaneità

29 settembre 2025 a

Riparte dalla musica la stagione del Teatro della Cometa acquistato e restaurato da Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa dal 2016 al 2025 della maison Dior, coordinatrice della nuova rassegna che vedrà impegnata anche la figlia Rachele Regini. Apertura il 9 ottobre con la violoncellista e compositrice di fama internazionale Lucy Railton, considerata una delle voci più innovative della scena sperimentale contemporanea. Seguirà un omaggio alla 'Vita Meravigliosa' della poetessa Patrizia Cavalli (16 e 17) con Iaia Forte e la musica live di Diana Tejera. Il 18 ottobre concerto inaugurale a cura di Massimo Spada dedicato alla Roma degli anni '20.

Saliranno sul palco del Teatro della Cometa, fortemente voluto e inaugurato nel 1958 da Laetitia Pecci Blunt, instancabile promotrice di arte e cultura, Andrea Obiso, Erica Piccotti, Massimo Spada, la pianista Beatrice Rana, tra le voci più luminose della scena musicale mondiale, recentemente nominata consulente musicale del Festival dei Due Mondi di Spoleto. "Abbiamo messo in moto una macchina complessa - ha annunciato Maria Grazia Chiuri, accanto alla figlia, Rachele, durante la presentazione della manifestazione - Una 'stagione d'autunno' nata in un periodo complesso, ma assolutamente stimolante per quelle che potranno essere le prospettive legate al futuro".

Anche l'assessore capitolino alla Moda, Grandi Eventi, Sport e Turismo, Alessandro Onorato, ha precisato: "Maria Grazia Chiuri con il suo Teatro sta facendo un lavoro prezioso per la nostra città, ha restituito a Roma uno spazio alla cultura e all'arte". Gli appuntamenti di novembre vedranno protagonisti Danilo Rea ('Piano Solo: Gli anni '20 a New York', il 9), Valentina Magaletti, batterista, compositrice e polistrumentista italiana, attualmente residente a Londra, il 19), la pièce 'Delitto e Castigo' di Dostoevskij' nell'adattamento teatrale di Glauco Mauri per la regia di Andrea Baracco 'firmata' per la compagnia Mauri Sturno (dal 25 al 30). A quasi 70 anni dalla sua apertura il Teatro La Cometa torna, dunque, ad essere un laboratorio vivo, un crocevia di linguaggi e sperimentazioni, con una stagione che guarda al futuro mantenendo saldo il filo della memoria. A guidare e sostenere questa visione è stato istituito un comitato scientifico e artistico che unisce competenze e esperienze diverse. Accanto a Lorenzo Salveti per la prosa, Massimo Spada per la musica classica e Sara Castiglioni per la musica contemporanea.