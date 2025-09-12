La raccolta differenziata del vetro protagonista a Vinòforum 2025

12 settembre 2025 a

In occasione di Vinòforum 2025, uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi del panorama enogastronomico nazionale, AMA ha scelto di rafforzare la propria presenza per sensibilizzare cittadini e operatori sul corretto conferimento del vetro, promuovendo una cultura della sostenibilità sempre più diffusa e concreta. Nella suggestiva cornice di Piazza di Siena, a Villa Borghese, l’azienda ha incontrato il pubblico per condividere buone pratiche di raccolta differenziata e presentare strumenti innovativi al servizio dell’ambiente.

Durante la manifestazione, lo stand dedicato alla campagna “Il vetro è verde, il green è AMA” ha offerto un ricco programma di iniziative finalizzate a migliorare le abitudini quotidiane in tema di riciclo. Tra le novità più apprezzate, la nuova macchina “mangiavetro”, un dispositivo pensato per rendere il conferimento del vetro più semplice, immediato e accessibile a tutti.

Allo stand, i visitatori hanno potuto ricevere materiali informativi e gadget sostenibili. Particolarmente coinvolgente si è rivelato il quiz interattivo, che ha stimolato la partecipazione del pubblico con domande e curiosità sul tema, offrendo al tempo stesso spunti pratici per una corretta raccolta differenziata. Ai partecipanti è stato consegnato il Kit della Sostenibilità, una selezione di strumenti e materiali eco-friendly ideati per accompagnare cittadini e operatori lungo un percorso concreto verso la sostenibilità.

“Vinòforum ha rappresentato un’importante occasione di dialogo diretto con la comunità. L’interesse mostrato conferma quanto il tema della sostenibilità ambientale sia oggi centrale nel dibattito collettivo” ha dichiarato il Presidente di AMA S.p.A., Bruno Manzi.

A Roma, la raccolta del vetro è garantita da un sistema capillare che prevede oltre 10.000 campane stradali per le utenze domestiche e un servizio dedicato per le attività commerciali. AMA ricorda alcune semplici regole per un riciclo corretto: conferire solo contenitori in vetro, privi di sacchetti e tappi, evitando materiali estranei come ceramiche, cristalli o lampadine.

Attraverso strumenti innovativi e campagne di sensibilizzazione, AMA conferma il proprio impegno nel promuovere comportamenti sostenibili e responsabili, coinvolgendo attivamente la cittadinanza nella tutela dell’ambiente.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sulle iniziative AMA, è possibile visitare il sito www.amaroma.it o seguire i canali social ufficiali.