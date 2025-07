Ama ai Sustainability Social Camp As Roma

11 luglio 2025 a

AMA al fianco dell’AS Roma per i Sustainability Social Camp, i centri estivi gratuiti promossi dalla società giallorossa nel mese di luglio e rivolti a bambine e bambini che vivono situazioni di disagio o vulnerabilità sociale. Un’iniziativa consolidata che, nell’edizione 2025, ha ampliato ulteriormente i propri contenuti formativi, integrando i tradizionali percorsi sportivi con nuovi moduli dedicati all’educazione civica, alla sostenibilità ambientale e alla cittadinanza attiva.

All’interno di questo quadro, AMA ha portato il proprio contributo attraverso attività educative pensate per sensibilizzare i più piccoli sul tema del rispetto dell’ambiente e della cura degli spazi comuni. In particolare, ha riscosso grande interesse il laboratorio “Waste Travel 360°”, un’esperienza in realtà virtuale che ha consentito ai bambini di esplorare, grazie a visori Oculus e a una mascotte digitale, il percorso dei rifiuti dopo la raccolta: dalla carta alla plastica, dal vetro all’organico. Un modo innovativo e coinvolgente per avvicinare anche i più giovani ai temi della raccolta differenziata e dell’economia circolare.

I Sustainability Social Camp 2025 hanno accolto, anche quest’anno, centinaia di bambini e ragazzi, segnalati da scuole, parrocchie, associazioni territoriali e – da due edizioni – dalla Caritas di Roma, che ha coinvolto anche i minori ospitati nel centro rifugiati “Santa Bakhita”. Per molti di loro, quest’iniziativa ha rappresentato un’esperienza unica di socialità, crescita personale e divertimento, completamente gratuita per le famiglie.

Oltre ai temi ambientali, sono stati affrontati percorsi educativi mirati alla valorizzazione delle differenze, al rispetto dei diritti e alla lotta contro ogni forma di discriminazione. AMA ha inserito il proprio intervento in un contesto ampio, dove l’educazione ambientale si integra con quella civica, restituendo ai bambini e ai ragazzi un messaggio chiaro: prendersi cura della città è parte di un comportamento responsabile e solidale.

PROGETTO TUTTI RESPONSABILI

A rafforzare questa visione, anche l’esperienza di AMA allo stadio Olimpico con il progetto “Tutti Responsabili”: una domenica al mese, in occasione delle partite casalinghe dell’AS Roma della stagione 2024/2025, l’azienda è stata presente con un proprio stand informando i tifosi sulle corrette pratiche della raccolta differenziata. In ogni appuntamento, sono stati sensibilizzati circa 3.000 tifosi, adulti ma soprattutto tifosi più giovani. Un’iniziativa che ha confermato l’importanza della comunicazione diretta nei luoghi di forte partecipazione pubblica.

“La partecipazione di AMA ai Sustainability Social Camp dell’As Roma rappresenta un esempio concreto di integrazione tra educazione, ambiente e inclusione sociale. Un progetto che guarda al futuro mettendo al centro i più piccoli, e che conferma l’impegno dell’azienda nel promuovere comportamenti responsabili e sostenibili all’interno della comunità cittadina” ha commentato il Presidente di AMA Bruno Manzi.