Rolex e Bedetti celebrano l'eccellenza a Roma: presentati i nuovi modelli 2025 ai Mercati di Traiano

Mercoledì 21 maggio, l’antica Via Biberatica, nel cuore dei Mercati di Traiano, si è trasformata in un palcoscenico d’eccezione per celebrare l’eccellenza dell’orologeria. La prestigiosa maison svizzera Rolex, in collaborazione con la storica casa romana Bedetti, ha acceso di luce verde il laterizio del museo a cielo aperto, regalando agli ospiti un evento esclusivo e senza tempo.

Dal 1934, anno in cui Bedetti ha cominciato la collaborazione con il club, al 2006 in cui ha inaugurato il primo corner ufficiale Rolex in Italia, la maison romana si distingue per serietà, competenza e passione. Valori che si rinnovano oggi con la stessa forza, grazie a un legame profondo con Rolex fondato su tradizione, precisione e rispetto per l’arte orologiera.

Durante la serata, sulla terrazza affacciata sui Fori Imperiali, sono stati presentati in anteprima i nuovi modelli Rolex 2025. Dieci teche, elegantemente disposte lungo il percorso, hanno ospitato ventiquattro esemplari selezionati, suscitando emozione e meraviglia tra appassionati e collezionisti.

L’esperienza è stata impreziosita dall’esibizione lirica di una voce femminile, accompagnata da un quartetto d’archi, che ha donato all’evento un tono di raffinata solennità.

Con questa serata indimenticabile, Rolex e Bedetti hanno voluto omaggiare il tempo nel suo senso più nobile, celebrando la bellezza, la cura artigianale e la continuità della tradizione. Un’occasione speciale per ringraziare tutti coloro che, con fiducia e passione, continuano a scegliere Bedetti come punto di riferimento dell’alta orologeria a Roma.