Capilclinic, una delle migliori cliniche di trapianto di capelli in Italia

Se sei alla ricerca di una struttura a cui affidarti per un trapianto di capelli nella capitale, da ora potrai contare su una delle migliori al mondo. Capilclinic ha aperto i battenti accanto alla fermata del Policlinico per cominciare a donare felicità anche in quest’area del nostro Paese. Tuttavia, se sei inesperto in merito alla procedura, abbiamo pensato a tutto noi. In questo articolo troverai le informazioni più importanti in merito all’azienda, le offerte, e tutto quello che c’è da sapere in merito al trapianto di capelli.

Capilclinic è l’eccellenza del trapianto a livello globale

L’azienda, nel giro di un ventennio, da una realtà piccola ha conquistato la vetta del successo a livello globale – e continua a tenere le redini. La sede di Roma è la giovane gemella di una clinica del milanese, dove un numero sempre crescente di clienti decide di sottoporsi al trapianto di capelli per porre fine al calvario della calvizie. Tutto questo successo è stato ed è possibile grazie alla competenza dei medici chirurghi. Sono qualificati e con l’esperienza pregressa necessaria affinché un trapianto di capelli non sia soltanto un’operazione chirurgica riuscita bene, ma una vera opera d’arte. La sede più popolare di Capilclinic è in Turchia, Paese che è diventato la mecca del turismo sanitario, soprattutto nella sua variante estetica. I pazienti che stavano pensando di fare i bagagli per recarsi presso la Penisola Anatolica oggi però hanno più che una motivazione per restare in territorio nostrano. Ricevendo la stessa cura e qualità di trattamenti, a Roma è possibile sottoporsi ad una chirurgia ad hoc senza la necessità di indebitarsi.

Le soluzioni offerte da Capilclinic Roma

Ogni paziente è unico, anche dal punto di vista della salute del suo cuoio capelluto. Per questo motivo, chi si sottopone ad una visita con un medico della clinica Capilclinic, riceverà l’attenzione necessaria per poter mettere a punto un trapianto di capelli perfetto per la sua situazione. A livello generale, i bisogni dei pazienti rientrano in una di queste tre categorie:

· Chi ha leggere stempiature o ha perso un po' di densità

· Chi ha bisogno di rinfoltire la zona frontale, la corona o entrambe

· Chi soffe di una calvizie avanzata

Il trapianto di capelli può essere concordato senza un numero massimo di follicoli piliferi da trapiantare, oppure fino ad un certo numero massimo. Cosa vuol dire? I follicoli sono i bulbi dei nostri capelli che, nel caso di un trapianto di capelli, vengono prelevati da una zona “buona” del cuoio capelluto per essere installati dove c’è più bisogno. Da qui, si svilupperanno fino a dare vita ad una capigliatura folta. Le soluzioni così fornite si accompagnano con dei trattamenti paralleli, nonché consulti post-operatori e il primo shampoo fatto in clinica. Soprattutto, i prezzi sono pensati per tutti i clienti che hanno la necessità di ricominciare a condurre una vita com’era prima dell’avvento della calvizie. Per capire qual è la soluzione più adatta al tuo caso, ti basta contattare direttamente la clinica. Tuttavia, per potersi sottoporre ad un trapianto, bisogna anche possedere certe caratteristiche.

Per chi è indicato è il trapianto di capelli?

Poc’anzi spiegavamo la procedura relativa all’estrazione e al successivo trapianto dei bulbi capelli sul cuoio capelluto. Questa procedura è la parte centrale del trapianto, realizzata per far sì che i capelli del cliente crescano in modo naturale. Ciò significa che prima si contatta un medico chirurgo per il trapianto di capelli, meglio è. Agire in tempo significa infatti contare su più follicoli donatori per effettuare il trapianto. E sai qual è la cosa più importante? Che i capelli ricresceranno senza cadere più. Più che magia, si chiama resistenza genetica. Quando trapiantati in aree calve, questi follicoli mantengono la loro predisposizione così che, una volta attecchiti, i capelli trapiantati continuano a crescere naturalmente come nelle zone donatrici. Questo è uno dei motivi per cui la tecnica FUE offre risultati permanenti e duraturi. I capelli cresceranno come quelli naturali andati persi, e non sono soggetti alla caduta. In più, essendo trapiantati seguendo la linea originale, il paziente avrà l’impressione…di essere ritornato indietro nel tempo, a quando guardarsi allo specchio non era un incubo.

Conseguenze di una calvizie non trattata

Che di calvizie non si muore, potrebbe cantarlo anche Massimo Ranieri. Però in questo passaggio vogliamo chiederci qual è il vero prezzo che si paga quando si lascia tutto al caso. Una delle prime conseguenze causate dalla calvizie è infatti la tendenza all’isolamento. Non si sta più bene nella propria pelle; anche i rapporti sociali, professionali e di varia natura potrebbero declinare. In più, spesso chi si trova vicino ad una persona affetta da caduta di capelli permanente potrebbe passare le peggiori conseguenze. Non solo non riconoscono più i comportamenti della persona cara, ma non sanno come aiutarli a gestire la situazione. In fondo, siamo fragili e ci vuole poco per perdere l’autostima. Tuttavia, in questi casi, il primo passo per poter risorgere è riconoscere come la caduta di capelli abbia causato dei cambiamenti nella vita di chi ne è affetto. Giorno dopo giorno, l’autostima diminuisce insieme alla capacità di stare bene – fin quando non si decide di passare all’unica soluzione permanente contro la caduta di capelli.

Durata della chirurgia e del ricovero post-trapianto

Il trapianto di capelli generalmente dura qualche ora; per alcuni potrebbero essere quattro, per altri sei o otto al massimo. Infatti, è una chirurgia che si effettua in day hospital e non necessita di degenza. Il paziente, prima di essere sottoposto al prelievo dei follicoli piliferi, sarà anestetizzato nelle aree interessate. Per questo motivo, si tratta di un intervento indolore, e che permette un recupero abbastanza veloce.