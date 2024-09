Tunnel del Brennero, la sfida dell'intermodalità tra gomma e ferro

26 settembre 2024 a

L’apertura, nel 2032, del tunnel di base del Brennero permetterà lo sviluppo dell’alta velocità ferroviaria anche nel settore merci. La capienza della rete aumenterà di 60-90 treni al giorno e i carichi potranno essere del 20% più pesanti. Autobrennero, grazie agli investimenti avviati ancora negli anni Novanta, è oggi il secondo operatore transfrontaliero del settore merci in Italia. Ogni giorno trasferisce infatti dalla gomma alla rotaia ben 1.000 camion, contribuendo così a sgravare dal traffico l’autostrada e ad abbattere l’impatto ambientale. Grazie ai treni che movimenta attraverso le Società del Gruppo si stimano siano già oggi ben 200.000 le tonnellate di CO₂ risparmiate ogni anno all’atmosfera.

“Il trasporto ferroviario – premette Cattoni – non sostituirà mai il trasporto su gomma. Chi lo afferma o è poco informato, o di parte. Non si può pensare di spostare di poche decine di chilometri una merce con il treno per poi affidarla alla gomma per l’ultimo miglio. Ciò che si può e si deve pensare è di spostare progressivamente le merci a lunga percorrenza dalla strada alla ferrovia, potenziando di conseguenza gli hub intermodali”, ossia i centri come il Quadrante Europa di Verona, dove Tir e treni si incontrano per scaricare e caricare merci, “anche attraverso l’importante investimento di Autobrennero previsto a Isola della Scala”.