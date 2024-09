Friuli Venezia Giulia da scoprire tra magici borghi e dimore storiche

10 settembre 2024 a

Borghi tra i più belli d'Italia, castelli, dimore storiche. Il Friuli Venezia Giulia offre al visitatore un territorio disseminato di luoghi magici e ricchi di storia. Un esempio è Palmanova , la città-fortezza realizzata dalla Repubblica di Venezia e fondata nel 1593. Rappresenta uno dei più riusciti e unici capolavori dell’architettura militare veneziana con la sua pianta a stella formata e la disposizione simmetrica dei moduli architettonici. Nel 1960 la fortezza venne dichiarata Monumento Nazionale e il 9 luglio 2017 è entrata a far parte del Patrimonio Mondiale Unesco a conferma dei valori di unicità e integrità del complesso manufatto.

Merita una visita il "salotto tra le mura" di Venzone , Borgo dei Borghi 2017: completamente distrutto dai disastrosi terremoti del 6 maggio e del 15 settembre 1976, è stato ricostruito pietra su pietra, com'era e dov'era. Un simbolo di rinascita e resilienza. È un Monumento Nazionale non solo per l'arte e per l'aspetto di unico borgo del '300 del Friuli Venezia Giulia, ma anche e soprattutto come omaggio alla volontà e allo spirito di sacrificio di tutti i friulani e gli italiani che hanno lavorato alla sua ricostruzione, restituendolo alla sua natura di Borgo più bello d'Italia.

Il Friuli Venezia Giulia ha anche splendidi borghi marinari come Duino , situato tra il versante meridionale del monte Ermada (323 m.) e le bianche falesie che si tuffano nell’Adriatico. Compongono questo splendido borgo le romantiche rovine del castello vecchio, l’imponente mole del castello nuovo con le sue sale, il parco, il bunker e il panorama mozzafiato. O come il borgo di Grado sospeso tra la terra e il mare. Sorge in mezzo alla più settentrionale delle lagune dell’Adriatico e vanta oltre 1600 anni di storia, tutt’ora visibile percorrendo le calli dell’antico castrum romano, in cui risiedono la Basilica paleocristiana di Sant’Eufemia e la Basilica di Santa Maria della Grazie. Scenario incantevole d’indiscutibile bellezza e straordinaria ricchezza naturale, la laguna di Grado si estende su 90 km quadrati e comprende due riserve naturali che ne custodiscono la biodiversità,

Castelli nei Borghi più belli d’Italia

Poco lontano dalle città principali, il Friuli Venezia Giulia offre un paesaggio costellato di castelli spesso inseriti nel contesto dei Borghi più belli d’Italia. Adiacente al borgo di Fagagna , conosciuto anche per un’importante oasi naturale per la tutela delle cicogne, sorge il castello di Villalta . È uno dei più importanti e spettacolari castelli medievali della regione e la sua storia si perde nella notte dei tempi, come attestano le fondamenta romane. Collocato in posizione dominante sulla pianura, rappresenta una tappa obbligatoria per chi vuole compiere un’escursione nella parte più bella e romantica dell’area collinare. Sul fronte dell'enogastronomia, siamo nella zona di produzione del famoso prosciutto San Daniele.

In pianura, uno dei castelli più interessanti è quello della famiglia Strassoldo che lo ha costruito più di mille anni fa. È circondato da edifici di uso agricolo e dalle case dove un tempo abitavano i contadini e gli artigiani al servizio dei nobili castellani: nell’insieme, queste strutture hanno dato origine a un piccolo borgo che ha preso lo stesso nome della famiglia. Gli interni sono ancora ricchi di mobili antichi e ritratti di antenati e l’atmosfera è quella di un luogo dove la storia non si è mai interrotta. Entrambe le residenze offrono ospitalità per brevi vacanze, ma sono accessibili anche per visite in giornata con accompagnamento da parte dei proprietari.

Cantine storiche nei castelli

È un legame antico quello del Friuli Venezia Giulia con i vini e la viticoltura: le tante peculiarità geografiche e climatiche di questa splendida regione hanno sedimentato nei secoli i tratti di unicità che caratterizzano la cultura enogastronomica e la ricchezza dei vitigni. Qui da noi si producono ogni anno alcuni tra i migliori vini bianchi del mondo e corposi rossi.

Alcune cantine storiche, collocate all’interno di antichi catelli, sono ancora utilizzate per la produzione e la conservazione dei vini. Anche se oggi la produzione si avvale di moderne tecnologie, la qualità del vino è sempre garantita dal rispetto della tradizione locale.

I vini del Castello di Spessa si affinano nelle cantine medievali e in un bunker scavato durante la Seconda Guerra Mondiale, ma scoperto solo nel 1987 durante la ristrutturazione del castello. Situato a circa 18 metri di profondità, a una temperatura costante di 14 gradi, il bunker è il luogo ideale per l’affinamento dei pregiati vini della Tenuta. Anche al Castello di Buttrio si producono da sempre vini di eccellente qualità. La posizione del castello, sulla sommità di una collina che domina i filari, è il segno dell’indissolubile legame tra il territorio e la sua tradizione vitivinicola. I castelli offrono ospitalità, visite alle cantine con accompagnamento dei proprietari e naturalmente degustazioni attraverso un percorso visivo, olfattivo e gustativo.

Giardini storici

Non solo i castelli e i palazzi nobiliari, ma anche i loro parchi e giardini raccontano della vita di corte di un tempo e lasciano immaginare cavalieri e dame impegnati in conversazioni, passeggiate, giochi e danze.

Anche se nessun giardino antico è sopravvissuto al tempo nella sua forma originaria, alcuni recuperi e rielaborazioni sono comunque di grande effetto. In Friuli Venezia Giulia, uno dei giardini più spettacolari è quello di Villa Freschi Piccolomini, collocato all’interno del borgo fortificato di Cordovado , sede di un antico castello. In questo giardino, i visitatori possono camminare lungo un labirinto formato da duemila rose damascene intrecciate tra loro. Nel momento della fioritura il roseto viene aperto con visite guidate, mostre e conferenze.