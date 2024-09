“Guerra alla contraffazione”: Domenico Ferraro è virale su TikTok

Francesco Fredella 05 settembre 2024 a

Orologiaio per passione. Pioniero contro la contraffazione. Domenico Ferraro, che ha fondato insieme ad Elena Gallucci “D. & E. Luxury watches”, è molto conosciuto sui social per la vendita dei migliori marchi di orologi di lusso. “Ci siamo specializzati nella ⁠lotta alla contraffazione fake degli orologi”, dice Ferraro. “Tutto questo grazie allo studio e alla formazione per aiutare i nostri clienti”. In Campania, Ferraro apre un laboratorio di altissimo livello per i ripristini estetici degli orologi. “Dal 2017 con tecnici specializzati abbiamo riempito uno spazio che prima era vuoto, non esisteva un laboratorio attrezzato come il nostro”, continua.

In provincia di Caserta ci sarà presto una nuova sede con “400 mq dedicati al laboratorio”, fa sapere ancora Ferraro. “Saremo il primo laboratorio privato più grande d’Europa”, conclude.