Friuli Venezia Giulia giardino dei sapori: viaggio enogastronomico nella regione

Una regione tutta da gustare. Il patrimonio enogastronomico del Friuli Venezia Giulia offre un patrimonio unico al mondo nel piatto e nel bicchiere. Centinaia di prodotti per soddisfare i palati più curiosi ed esigenti, tipicità del territorio come il formaggio Montasio, il prosciutto di San Daniele, l’olio extra vergine di oliva Tergeste, i Salamini Italiani alla Cacciatora e la Brovada (tutti prodotti tutelati da marchio DOP), il prosciutto di Sauris e la Pitina (IGP) e i 23 Presidi Slow Food: aglio di Resia, antiche mele dell’alto Friuli, cipolla di Cavasso e della Val Cosa, formaggio di latteria turnaria, pan di sorc, pestât di Fagagna, pitina, radic di mont, çuç di mont, fagiolo di San Quirino, rosa di Gorizia, varhackara, brovadâr di Moggio Udinese, cavolo cappuccio di Collina, fava di Sauris, pere Klozen dell’Alpe Adria, miele di Marasca del Carso, pecora Carsolina, pestìth, saurnschotte, mieli di alta montagna alpina, oliva Bianchera, zucca Malon.Senza contare i 182 Prodotti Agroalimentari Tradizionali riconosciuti oltre alle grappe, il miele, il formaggio asìno, l’asparago bianco friulano e il tiramisù.

Aziende e cantine tra le più rinomate si distendono dalle pendici del monte Bernadia, a Ramandolo, alle pietraie del Carso, dal Tagliamento a Spilimbergo, fino alle viti di Malvasia che si specchiano nella laguna di Marano. Un territorio di quasi ventisettemila ettari, coltivato con amore da 1.500 aziende che producono ogni anno ottanta milioni di bottiglie di pregio. Qui si possono degustare il Friulano, la Malvasia e la Ribolla Gialla delle colline da Gorizia a Cividale, la Vitovska e il maschio Terrano del Carso, i Pinot, gli Chardonnay e i Sauvignon piantati fin dalla fine dell’Ottocento. Gli amanti dei vini rossi, invece, potranno scegliere tra i vitigni internazionali o farsi sorprendere dagli intriganti autoctoni come il Refosco, lo Schioppettino, il Pignolo e il Tazzelenghe.

Due perle del patrimonio vitivinicolo assolutamente da scoprire sono i vini da dessert Ramandolo e Picolit, considerati anche vini da meditazione per la loro complessità aromatica. Il territorio vitivinicolo regionale comprende dodici zone Doc: Friuli Colli Orientali, Collio, Carso, Friuli Isonzo, Friuli Aquileia, Friuli Annia, Friuli Latisana, Friuli Grave, Friuli, Delle Venezie, Lison-Pramaggiore, Prosecco e quattro zone DOCG, Ramandolo, Picolit, Lison e Rosazzo. Questo emozionante viaggio nel gusto potrà percorrere i più diversi itinerari, a seconda della stagione, del clima, dei desideri e della curiosità di ognuno.

Un territorio su cui si snoda la Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia , un progetto di accoglienza turistica che riunisce cantine, ristoranti, birrifici artigianali, distillerie, gastronomie, strutture ricettive turistiche, enoteche e produttori rispettosi dei valori di qualità, genuinità, professionalità e unicità dei prodotti. Una guida del gusto che permette di esplorare sei itinerari diversi lungo un percorso che collega idealmente la costa con l’area montana, passando per i vigneti e le colline dell’entroterra regionale.

Inaugurato nel 2016, con l’obiettivo di promuovere il turismo e l’enogastronomia regionale, il progetto vanta ad oggi 228 aderenti suddivisi tra 122 aziende Wine, Spirits & Beer (aziende vitivinicole, birrifici e agribirrifici, distillerie), 67 realtà Taste (ristoranti, agriturismi, enoteche, gastronomie), 31 Food & Crafts (aziende agricole e artigiane) e 8 Tour & Experiences. Un’unica strada che divide il territorio in sei percorsi tra aziende così suddivise:

