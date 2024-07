Friuli Venezia Giulia, un paradiso per outdoor, natura e avventura

05 luglio 2024 a

Il Friuli Venezia Giulia è la meta ideale dove poter praticare l’attività all’aria aperta immersi nella natura. Dal trekking all'arrampicata, una regio da vivere a 360 gradi e per 365 giorni l'anno. Tantissime e per tutti i gusti le proposte outdoor in Friuli Venezia Giulia dalla montagna al mare. Potrai pedalale in sella alla bici o MTB, esplorare a piedi le Dolomiti Friulane, oppure metterti in cammino lungo l’Alpe Adria Trail, itinerario transfrontaliero che unisce Austria, Slovenia e Italia con le tappe in Friuli Venezia Giulia, o il MADE, altro itinerario a tappe che si sviluppa lungo la dorsale Carnica, 144km dalle Dolomiti di Sappada alle Alpi Giulie di Tarvisio.

Friuli Venezia Giulia da vivere tutto l'anno: la ciclovia Pedemontana FVG3

Non mancano soluzioni ad alto tasso di adrenalina. Puoi cimentarti in esperienze più forti che mettono alla prova le tue capacità, come l’arrampicata o il brivido del canyoning. Invece se vuoi prenderti il tuo tempo e contemplare il paesaggio che ti circonda puoi vivere l’esperienza detox, ad esempio, con il forest bathing (bagni di foresta) a contatto con la natura a Sauris.

Per scoprire tutte le proposte e i pacchetti, tra cui quelli della sezione outdoor, è sufficiente visitare la pagina ad hoc sul sito ufficiale Turismo FVG o scaricare l’app FVG Outdoor per consultare i percorsi a piedi e in bicicletta Friuli Venezia Giulia Outdoor.

Quali località potrai scoprire? Si va dal Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, paradiso della wilderness dove è facile incontrare, caprioli, camosci, cervi, galli cedroni e marmotte, e dove si trovano le sorprendenti impronte fossili di dinosauro, all'incantevole borgo alpino di Sauris, da Tarvisio a Sappada/Forni Avoltri fino al Carso e a Cividale del Friuli.