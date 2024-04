I migliori videogiochi ambientati ai tempi dell'Antica Roma e dell'Impero Romano

17 aprile 2024 a

I misteri e le bellezze dalla Roma antica sono stati per lungo tempo al centro della storia ma anche dell’attualità dell’essere umano. In un’era ovviamente diversa rispetto a quella moderna in cui viviamo sono emersi personaggi ed eventi storici che hanno finito per cambiare e mutare il corso degli eventi, plasmando quindi il mondo per come lo conosciamo.

L’era a cui si fa riferimento è stata fedelmente riprodotta tramite svariati media. Sull’Antica Roma e sull’Impero Romano fioccano, infatti, film, serie tv, graphic novel, così come anche mini giochi virtuali presenti all’interno dei più importanti casino online legali. Un altro mezzo molto importante che è stato in grado di saper sfruttare quel periodo storico risulta essere senz’altro legato all’aspetto ludico. I videogiochi sulla Roma del passato, infatti, sono abbondanti e molti di essi rappresentano anche una valida opzione di divertimento. Ne abbiamo scelti 5 da consigliare per trascorrere qualche ora in compagnia dei personaggi della civiltà di quell’epoca.

Ryse: Son of Rome

"Ryse: Son of Rome" è un gioco d'azione sviluppato da Crytek e pubblicato da Microsoft Studios. Il giocatore si immerge nella pelle di Marius Titus, un giovane soldato romano che si trova a vendicare la morte della sua famiglia e a proteggere l'impero romano dalle minacce esterne. Il gioco è rinomato per la sua grafica straordinariamente dettagliata e per il realismo brutale delle sue scene di combattimento. La rappresentazione della Roma antica – ovviamente diversa dalla città che oggi conosciamo - è visivamente spettacolare, sebbene prende alcune libertà storiche per aumentare l'elemento drammatico.

Total War: Rome II

Parte della celebre serie di strategia "Total War", "Rome II" permette ai giocatori di assumere il comando delle più grandi legioni di Roma, espandendo il loro potere attraverso tattiche militari, diplomazia e intrighi politici. Il gioco offre una mappa vastissima che include diverse culture e civiltà dell'epoca. La profondità storica e la complessità strategica di "Total War: Rome II" sono impeccabili, rendendo ogni campagna un'esperienza unica e appagante.

Assassin’s Creed: Brotherhood

Sebbene "Assassin’s Creed: Brotherhood" sia principalmente ambientato durante il Rinascimento, offre anche una memorabile incursione nella Roma antica attraverso la sequenza della macchina dell'animus. Il giocatore esplora una vasta mappa di Roma, affrontando missioni che intrecciano abilmente fatti storici e finzione. La capacità del gioco di mescolare storia e azione rimane una delle sue caratteristiche più apprezzate.

Shadow of Rome

"Shadow of Rome", sviluppato da Capcom per PlayStation 2 , è un intrigante mix di azione e strategia ambientato nel periodo turbolento successivo all'assassinio di Giulio Cesare. Il gioco alterna fasi di combattimento gladiatoriale con segmenti di stealth e intrigo politico, offrendo ai giocatori una varietà di gameplay che mantiene l'esperienza sempre fresca e stimolante.

Gladius

Questo gioco, sviluppato da LucasArts, è un eccellente esempio di RPG tattico ambientato in un universo che ricorda l'Antica Roma. In "Gladius", i giocatori costruiscono e gestiscono una scuola di gladiatori, reclutando e addestrando combattenti di diverse classi e origini etniche per vincere nei tornei in arene spettacolari. La strategia profonda e le numerose opzioni di personalizzazione rendono "Gladius" un titolo memorabile e apprezzato.