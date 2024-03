Serie A 23-24: Quali squadre retrocederanno in Serie B? 

15 marzo 2024 a

a

a

Il campionato di Serie A sta per entrare nella fase cruciale. Dopo 28 giornate, l’Inter viaggia spedita verso la vittoria dello Scudetto, Milan e Juventus sembrano poter conquistare senza troppe ansie la qualificazione alla prossima Champions League, ma è bagarre totale per il quarto posto: Bologna, Roma, Atalanta e Napoli si contendono l’ultimo piazzamento utile per l’accesso alla massima competizione europea, ma il primato italiano nel ranking europeo potrebbe portare addirittura cinque club a giocarsi la coppa dalle grandi orecchie. Per la salvezza, invece, è tutto aperto e in questo articolo, anche grazie ai consigli di Ultrasportsbet.com , proviamo a capire cosa accadrà.

Come vanno le cose in fondo alla classifica?

Nella parte bassa della classifica, la lotta è più viva che mai: potremmo ricordare il campionato 2023-24 come uno dei più entusiasmanti e imprevedibili nella corsa alla salvezza, con almeno otto squadre pienamente coinvolte. Attualmente, le tre retrocesse sarebbero Salernitana, Sassuolo e Frosinone, ma Empoli, Lecce, Cagliari, Verona e Udinese non possono dormire sonni tranquilli. Il Genoa, attualmente 12° con 33 punti, può ritenersi in una situazione di maggiore tranquillità.

Solo la Salernitana sembra ormai spacciata

Dal Sassuolo penultimo all’Udinese 13°, la distanza è di appena quattro punti. La Salernitana di Fabio Liverani, subentrato dopo le esperienze negative di Paulo Sousa e Filippo Inzaghi, sembra ormai condannata alla retrocessione: i campani hanno conquistato appena 14 punti e la distanza dalla zona salvezza è di 11 lunghezze. L’ultima vittoria della Salernitana risale al 30 dicembre, 1-0 in casa del Verona, mentre nel 2024 sono arrivate solo sconfitte, oltre a due pareggi. Per i bookmakers, le speranze sono praticamente finite: la quota per la retrocessione oscilla tra 1,10 e 1,01.

Sassuolo e Frosinone a rischio, ma c’è speranza

Il Sassuolo è recentemente passato nelle mani di Ballardini, un allenatore esperto di salvezze (anche insperate). Nonostante i 23 punti e il grave infortunio del gioiello di casa, Domenico Berardi, i neroverdi hanno riacquistato un po’ di fiducia dopo la vittoria per 1-0 contro il Frosinone. Per i bookmakers, però, il rischio retrocessione rimane molto alto: la quota degli emiliani in Serie B dopo ben undici stagioni nella massima serie si aggira intorno a 2,50 ed è la terza più bassa in assoluto. Il Frosinone di Di Francesco, invece, dopo un ottimo inizio di campionato, si ritrova in una situazione estremamente pericolosa: nonostante una serie di buone prestazioni, il bottino nel 2024 è stato molto magro, con una sola vittoria. Per i bookmakers, la quota per la retrocessione dei ciociari, attualmente 18° con 24 punti, oscilla fra 2,00 e 2,20.

Appena sopra la zona retrocessione

L’Empoli è l’ultima fra le squadre virtualmente salve, con 25 punti, gli stessi del Lecce . La situazione delle due squadre, però, appare molto diversa: i toscani, prima delle ultime due sconfitte, di cui una “giustificabile” contro il Milan, avevano inanellato una serie di sei risultati utili consecutivi guidati dal nuovo tecnico Davide Nicola, un altro allenatore che non è nuovo a salvezze clamorose. I toscani sono una squadra tutto sommato in fiducia e i bookmakers quotano la retrocessione tra 2,75 e 3,25. Il Lecce, al contrario, appare in forte calo: i salentini sembravano piuttosto tranquilli, ma, dopo un 2024 molto negativo, sono sprofondati e la quota per la retrocessione si è notevolmente abbassata fino a raggiungere circa 3,50.

Verso il centro della classifica, ma non fuori dalla lotta

In una classifica così corta, basta una vittoria per rilanciarsi. Il Cagliari di Ranieri e il Verona di Baroni, appaiate a quota 26 punti, ne hanno messe in fila due e adesso possono respirare un po’, ma i bookmakers non si fidano del tutto: i sardi retrocessi hanno una quota che oscilla tra 3,00 e 3,50, mentre i veneti, nonostante l’incredibile rivoluzione di gennaio, galleggiano tra 3,40 e 3,75. Una delle squadre che vive il finale di campionato con un po’ d’ansia nonostante una rosa di livello probabilmente superiore è l’Udinese: i friulani hanno 27 punti, soltanto tre sulla zona retrocessione, e per i bookmakers la quota parte da 6,50. La banda di Cioffi ha vinto solo quattro partite in campionato, ma tutte con squadre sulla carta molto superiori: Bologna in casa, addirittura Milan, Juventus e Lazio in trasferta.