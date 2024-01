Come scegliere il pavimento in gres porcellanato per il salotto

16 gennaio 2024 a

Chi desidera rinnovare il salotto di casa, spesso si limita a sostituire gli arredi e tinteggiare le pareti, trascurando uno degli elementi che maggiormente è in grado di donare a questa stanza un tocco in più, regalandole stile e unicità sostituzione, ovvero il pavimento.

Tra le tante soluzioni tra le quali è possibile scegliere, ce n’è una davvero versatile, ideale anche per chi non vuole rimuovere la pavimentazione preesistente: le piastrelle in gres porcellanato. Facili da pulire, durevoli e resistenti, queste piastrelle sono disponibili in una vasta gamma di modelli, i quali differiscono fra loro per forma, dimensione e soprattutto per colore e motivo.

Perché optare per il gres porcellanato

Il gres porcellanato è un materiale ceramico che, grazie alla cottura a oltre 1200°C, si vetrifica in superficie e acquista una resistenza eccezionale a usura e calpestio.

Il particolare metodo di preparazione consente di ottenere piastrelle non porose, caratterizzate da un livello di assorbimento dell’acqua estremamente basso, inferiore allo 0,5%, e da un eccellente livello di igiene. L’assenza di pori limita infatti la formazione di batteri e muffe, e facilita i processi di pulizia, i quali possono essere effettuati utilizzando i normali detergenti.

Tutte queste caratteristiche rendono le piastrelle realizzate con questo materiale perfette per i pavimenti che devono sopportare quotidianamente il calpestio di più persone, nonché per chi ha bambini piccoli e animali domestici. In più, essendo ideali anche per gli ambienti esterni, risultano un’ottima scelta quando si dispone di un balcone o di un terrazzo collegato al salotto e si desidera ottenere una pavimentazione continua.

Tra le altre caratteristiche notevoli, le quali rendono le piastrelle in gres una delle scelte più gettonate, rientrano la resistenza alle alte temperature, agli agenti chimici, alla flessibilità e ai raggi UV, nonché la loro capacità di imitare alla perfezione, a livello visivo, numerosi materiali. Tra i tantissimi tipi di piastrelle in gres porcellanato che è possibile trovare anche online, su e-commerce come quello di Leroy Merlin, rientrano ad esempio quelli effetto legno, marmo, cemento e pietra.

Come individuare le piastrelle in gres perfette per il proprio salotto

Data la vasta scelta disponibile, individuare le piastrelle giuste per il proprio salotto può essere più difficile del previsto. Per andare sul sicuro, evitando di commettere errori e, soprattutto, di scegliere basandosi esclusivamente sul gusto estetico del momento, senza tenere conto delle caratteristiche della stanza e degli arredi presenti, è preferibile decidere in anticipo l’effetto finale che si desidera ottenere, stabilendo:

- forma delle piastrelle;

- dimensione;

- motivo;

- tonalità cromatica.

In più, è indispensabile tenere conto di eventuali esigenze aggiuntive. Ad esempio, se si desidera mettere in posa le piastrelle non solo nel salotto, ma anche sul balcone, sarà necessario sceglierne una tipologia adatta sia agli ambienti interni sia a quelli esterni. Queste ultime devono, in particolare, presentare un coefficiente antiscivolo elevato.

La forma delle piastrelle per il salotto

Le piastrelle in gres porcellanato sono disponibili in numerose forme. A fianco a quelle tradizionali, quadrate o rettangolari, si collocano, in primis, le piastrelle lunghe e strette. Simili, per forma e dimensione, ai listelli di legno utilizzati per creare i parquet, queste piastrelle sono la scelta ideale per chi desidera, per l’appunto, imitare questa tipologia di pavimentazione.

Disponibili anche piastrelle dalle più svariate forme geometriche, perfette per dare vita a pavimenti elaborati, moderni e decorativi.

La dimensione delle piastrelle

Non solo la forma, ma anche la dimensione delle piastrelle concorre a determinare lo stile finale del salotto di casa.

In commercio è possibile trovare piastrelle di dimensioni medie, ad esempio 60x60 cm, ottime per chi desidera ottenere superfici che imitino il marmo o il cemento, oppure piccole, anche al di sotto dei 30 cm, perfette per imitare i pavimenti in terracotta o quelli decorativi. Chi non ama particolarmente le fughe e desidera ottenere superfici quanto più possibile continuative a livello visivo, può puntare sulle piastrelle di grandi dimensioni, le quali possono arrivare a misurare anche 100x300 cm.

Lo stile

Quando si decide di rinnovare il pavimento del salotto, non si può non tenere conto dello stile degli arredi. Per ottenere un effetto accogliente e ordinato, è opportuno individuare le piastrelle in gres porcellanato più in linea con esso.

Un salotto arredato con mobili in stile classico potrà essere impreziosito da una pavimentazione realizzata con grandi piastrelle in gres porcellanato effetto marmo, dalla tonalità in linea con quella degli arredi presenti. Ottime, in presenza di mobili con legno a vista, anche le piastrelle effetto legno, imitanti essenze pregiate.

I salotti moderni e minimal sono generalmente caratterizzati dalla presenza di pochi elementi d’arredo, moderni e dalle linee semplici. Il pavimento perfetto deve riprendere i colori dominanti e offrire continuità visiva. Ottime le piastrelle di grandi dimensioni, monocrome o che riprendano l’effetto materico dei mobili presenti.

In un ambiente shabby chic le piastrelle in gres effetto legno chiaro anticato sono la scelta perfetta per completare con gusto un salotto shabby, mentre se si hanno dei mobili stile country sarà preferibile puntare su piastrelle imitanti i parquet realizzati con essenze calde.