Antibiotici, la guida della Regione Lazio all'uso corretto: #facciamolifunzionare

Gli antibiotici #facciamolifunzionare. È questa la campagna della Regione Lazio sull’antibiotico resistenza, un fenomeno di adattamento di alcuni microorganismi che acquisiscono la capacità di sopravvivere e proliferare, nonostante l’azione contraria degli agenti antibatterici (antibiotici). L’utilizzo inappropriato di antibiotici, cioè l’uso non necessario e/o nelle dosi non prescritte, sia negli uomini che negli animali, porta ad un incremento di batteri in grado di resistere agli antibiotici, che quindi potrebbero non essere più efficaci in caso di necessità. L’antibiotico resistenza è un aspetto del fenomeno, più ampio, dell’antimicrobico resistenza che coinvolge anche gli antivirali, gli antifungini e gli antiparassitari.

Gli antibiotici curano numerose infezioni batteriche, se presi seguendo con attenzione le indicazioni del proprio medico ma non aiutano a guarire dalle infezioni causate da virus, come i normali raffreddori o l’influenza. La diagnosi corretta e la decisione sull’impiego o meno degli antibiotici sono di esclusiva competenza di un medico.

No alle terapie fai da te. Segui i consigli del tuo medico, non interrompere la cura, attieniti a tempi e modalità prescritte.

Le infezioni causate da microrganismi resistenti, che non rispondono al trattamento con antibiotici portano ad un prolungamento della malattia e ad un rischio di complicanze anche gravi. Inoltre, l’inefficacia completa o parziale degli antibiotici può generare complicazioni nelle procedure chirurgiche di routine, nelle terapie salvavita, nei trapianti, così come nella possibilità di contrastare molte malattie causate da batteri.

A causa dell’antibiotico resistenza aumentano sempre più le infezioni difficilmente trattabili. Il 75% delle infezioni antibiotico-resistenti risulta correlata all’assistenza: ogni anno nel nostro Paese dal 7 al 10% dei pazienti ricoverati in ospedale viene colpito da un’infezione batterica multi-resistente. In Italia, sebbene ci sia stata una riduzione dei consumi, il ricorso ad antibiotici ad ampio spettro (con impatto maggiore sulle resistenze) risulta maggiore rispetto alla media europea, un dato che è peggiorato negli ultimi 3 anni. In Italia è attivo un sistema di sorveglianza dell’antibiotico resistenza, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità che ha l’obiettivo di monitorare e descrivere la tendenza del fenomeno in Italia. Per maggior informazioni sull’argomento, controlla il sito della Organizzazione Mondiale della Sanità.