17 novembre 2023

Il mondo del calcio, ma dello sport in generale, sta generando delle ramificazioni digitali incredibilmente al passo coi tempi, tenendo costantemente viva la passione della gente. Lo stesso dicasi per i videogiochi, in quanto ci sono sempre più utenti attivi nel suddetto ambito. Oggigiorno è usuale che i linguaggi si mescolino tra loro dando vita a nuovi prodotti, ed è proprio il caso dell’e-Sports, fonte di divertimento in tutto il mondo. Ma non si tratta di un mero passatempo, bensì di una realtà consolidata il cui fatturato registra miliardi e miliardi di dollari ogni anno.

L’assottigliamento dei confini grazie all’Internet, permette ai videogiocatori presenti in ogni zona del pianeta di interagire, creando un nuovo spazio virtuale interconnesso e competitivo. Infatti, ormai ci sono degli alti montepremi per i vincitori, i quali vengono anche messi sotto contratto da delle apposite società. Si è dato vita a una vera e propria attività sportiva e videoludica, tanto che esistono dei tifosi suddivisi in fazioni ed è possibile seguire e puntare su piattaforme come NetBet . Ne consegue un altissimo valore sociale ed economico, e ciò vale per qualunque nazione: ma quali sono i migliori team di e-Sports italiani attualmente? Ecco un approfondimento a riguardo.

Mkers

In Italia ci sono molteplici società di e-Sports ben note, ma tra le migliori figurano sicuramente i Mkers, team che in pochi anni è riuscito a conquistare la vittoria di numerosi tornei dal prestigio internazionale, oltre che ad altre competizioni italiane. Per citarne giusto un paio, i più recenti: l’S2 Europe Finals, la FIFA eClub World Cup e le Global Series. Tuttavia, i Mkers si sono concentrati perlopiù sui videogiochi calcistici, e infatti rispetto alla concorrenza hanno un numero inferiore di tesserati.

L’e-Sports funziona così, ovvero più giochi una società inserisce in catalogo, maggiore sarà la quantità di videogiocatori sotto contratto. Nel caso specifico dei Mkers, c’è da dire che è una scelta finalizzata comunque alla massimizzazione dei profitti scegliendo di impegnarsi esclusivamente su FIFA, attirando a sé numerosi videogiocatori di livello i quali possono iscriversi regolarmente ai tornei più importanti del mondo. Poi c’è da segnalare che FIFA in particolare, tra i giochi di calcio, è quello senza ombra di dubbio più remunerativo, poiché di recente si sono diffusi anche i diritti televisivi e quelli per la trasmissione in streaming delle partite delle competizioni citate precedentemente.

Exceed

In rapida ascesa lo è anche il team italiano Exceed, la cui società è stata fondata nel 2006, e gode di profonda stima nell’ambito di e-Sports. La squadra in questione non solo è conosciuta in tutto il territorio nazionale, ma anche in quello internazionale, poiché ha in catalogo numerosi videogiochi e di conseguenza ha sotto contratto tantissimi videogiocatori. Per ciò che concerne gli sponsor, Exceed può vantare di portare avanti una partnership con Generation e il noto sito web Calciomercato.com. A differenza dei Mkers, il pacchetto giochi varia da quelli di ruolo fino a quelli calcistici, passando per le corse automobilistiche e i battle royale.

Qlash

In Italia, il terzo team da citare per importanza è conosciuto come Qlash, dato che lo si guarda con una costante e accesa curiosità, sulla nostra penisola e nel mondo. La squadra è stata fondata nel 2017, e ad oggi sembra possa essere la più promettente in assoluto siccome può vantare la presenza di videogiocatori esperti e giovani talenti. Inoltre, Qlash è il team con più storia in assoluto in Italia, in quanto è stato il primo a partecipare alle competizioni internazionali, mettendo sotto contratto molti videogiocatori per diversi giochi presenti nel suo catalogo. Infatti, non è un caso che sia una delle squadre più seguite numericamente parlando, e tantissimi sportivi virtuali sognano di poter strappare un accordo a questa società.