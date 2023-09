Preview: Juventus vs Lazio - Analisi di uno dei big match del prossimo turno di Serie A

12 settembre 2023 a

Mentre la Serie A è ferma per la sosta delle nazionali che vedrà l’esordio dell’Italia di Spalletti, gli appassionati di calcio hanno già gli occhi puntati sulla quarta giornata del campionato italiano. In particolare l’attesa è relativa a sabato 16 settembre, giorno in cui si disputeranno due big match: il derby Milan-Inter e Juventus-Lazio.

Queste due grandi sfide promettono spettacolo, gol ed emozioni, o almeno così sperano i tanti tifosi, ma soprattutto daranno le prime indicazioni sul prosieguo della stagione di queste grandi squadre.

Ma noi ci concentreremo su Juventus- Lazio che si giocherà sabato 15 settembre alle 15, all’Allianz Stadium di Torino, già sold out. Per quanto riguarda la Juventus di Allegri, dopo le prime tre giornate di campionato, arriva a questo primo big match della sua stagione con il morale alto, una buona classifica, ma con qualche dubbio relativo sia al gioco finora espresso, e sia per quanto riguarda gli infortunati.

Per quanto riguarda il gioco si può dire che all’inizio di campionato a Udine era stato molto promettente nel senso che si era vista una mentalità diversa in fase offensiva, ma già nella successiva partita con il Bologna si sono rivisti i vecchi difetti dell’anno scorso.

Ma la cosa che preoccupa di più Mister Allegri è relativa agli infortuni. Infatti Paul Pogba durante l’ultima partita prima della sosta ha lamentato l’ennesimo stop, seppur lieve, mentre Federico Chiesa si è fatto male in nazionale.

Anche in questo caso niente di grave, ma sono entrambi in dubbio per la partita contro la Lazio dell’ex allenatore bianconero Maurizio Sarri.

Come arriva la Lazio di Sarri a questa grande sfida?

Il campionato della Lazio di Sarri era cominciato con il piede sbagliato, visto che nelle prime due giornate erano arrivate due sconfitte, rispettivamente in trasferta con il Lecce, e all’Olimpico con il Genoa, due squadre con ambizioni totalmente diverse rispetto al team del presidente Lotito.

Questi primi passi falsi avevano allarmato tutto l'ambiente, anche se mister Sarri alla fine della seconda partita si era mostrato abbastanza ottimista, nonostante alcune legittime preoccupazioni per il turno successivo in casa dei campioni di Italia del Napoli, e con il rischio di subire la terza sconfitta di fila.

In realtà al San Paolo la squadra ha sfoderato una grande prestazione soprattutto nel secondo tempo dopo aver sofferto nel primo: ed ecco perché possiamo dire che arriva a questa partita con la Juve di Allegri con il morale molto alto, anche se bisognerà vedere come torneranno tutti i nazionali dopo la sosta.

Inoltre qualche giorno dopo inizierà la sua avventura in Champions League: per questo sia i giocatori che l'allenatore dovranno essere bravi in termine di gestione delle forze.

Ricordiamo infine che la partita tra Juventus e Lazio verrà trasmessa su DAZN in streaming live e on demand.