Top e Flop, i protagonisti del giorno secondo Alessio Porcu

11 agosto 2023 a

a

a

Top e Flop. Alessio Porcu sul suo sito individua i protagonisti, nel bene e nel male, di ogni giornata. Per i Top di giovedì 10 agosto si parte da Anitec-Assinform, come si legge su AlessioPorcu.it . "Tecnologia dell'informazione e della Comunicazione o Communications Technology, in acronimo il settore Ict. Una cosa maledettamente seria ed al passo con tempi restii a cambiare ma non tanto da fare argine ad un futuro che è da tempo già presente", scrive il giornalista che cita il report sul monitoraggio dei trend demografici delle startup e pmi innovative del settore lct realizzato da Anitec-Assinform e InfoCamere. "In quell'analisi si legge che il numero di imprese registrate nel settore Ict ha avuto un aumento del 0,12% rispetto all'anno precedente. In tutto sono state censite ben 11.253 aziende totali".

Altro Top è il questore Domenico Condello: "De appartamenti restituiti in poche settimane all'Ater, strappandoli a chi li aveva occupati con la prepotenza per trasformarli in base per lo spaccio della droga. Centinaia di dosi tolte dal mercato, migliaia di euro drenati dal circuito dell'economia criminale. E poi controlli continui, ossessivi, costanti. Il questore Domenico Condello ha portato a Frosinone quel modello di controllo del territorio che aveva già applicato a Roma durante le sue esperienze in realtà urbane vaste e complesse - spiega Porcu - Al di là dei risultati, delle dosi e dei soldi tolti ai bilanci dell'economia dark, c'è un segnale di presenza dello Stato sul territorio che inizia ad essere visibile. Sarà tanto più efficace quanto più tornerà ad essere ingranaggio di un sistema nel quale ci sia un livello Giudiziario capace di essere rapido nel giudicare sulla base degli elementi raccolti. E ci sarà un Legislativo capace di fornire a chi deve giudicare, gli strumenti giuridici e gli elementi umani per poterlo fare".

E i flop? Spicca il nome di Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepremier. Per il giornalista nella narrazione sulla liberazione di Patrick Zaki "Manca qualcosa". Ossia che oltre all'impegno del governo e all'abilità diplomatica, altre cose "più tridimensionali" e "meno etiche" abbiano avuto un peso. "Cose come una nuova stipula con Fincantieri per le Fregate Fremm, ad esempio. Oppure, citando Valigiablu: "19 milioni incassati da Roma via il Cairo per la vendita di 30mila revolver e pistole automatiche". Poi 3.600 fucili, quasi 500 fucili d'assalto, "più un numero imprecisato di carabine, mitragliatrici leggere e pesanti, fucili da caccia, tecnologia e software per uso militare". C'e un'alta possibilità che la pistola in fondina al poliziotto che per primo fermò Zaki fosse italiana", afferma Porcu secondo cui "è il mondo delle barbe finte che è bizantino".

Tra i flop anche Enzo Salera: "L a croce non gli appartiene: né per competenza né per ruolo. Nessuno può accusare il sindaco di Cassino Enzo Salera per l'ondata di violenza che ormai da mesi si scatena durante le serate della movida cittadina. Ne lui né i sindaci delle altre città italiane scenario dello stesso fenomeno" che è mondiale, perché "siamo usciti profondamente cambiati da due anni di lockdown e limitazioni; in particolare la generazione più giovane. Cassino paga questa involuzione, non l'eventuale e tutta da dimostrare incapacità organizzativa di chi deve occuparsi dell'ordine pubblico". E ancora: "Il tanto sbandierato protocollo per la sicurezza sottoscritto nelle settimane scorse da Comune di Cassino e commercianti fosse poco più che carta straccia. Qualcosa da dare in pasto alla gente sperando che fosse sufficiente. Ma si è rivelato del tutto inconsistente. A dirla tutta? Inesistente. È ancora in fase di scrittura".