Cristian Onorato "Il Network per una carriera a colori"

Quante volte hai inviato un CV, una lettera di presentazione o una candidatura spontanea senza ricevere nemmeno una risposta? Non vogliamo scoraggiarti ma è una situazione piuttosto comune: oggi il numero di laureati in Italia è altissimo; secondo gli ultimi dati Istat si arriva a superare il 30%. Nonostante il dato sia comunque inferiore alla media europea che sfiora il 50%, il mondo del lavoro italiano non offre grandi possibilità a chi uscito dall’Università non ha importanti agganci.

Ed è proprio quello che ci racconta Cristian Onorato, un ragazzo come tanti nato in una famiglia non ricca e che ha dovuto lottare per crearsi le proprie opportunità. Ma la sua non è una storia che lascia l’amaro in bocca, lui ha saputo essere l’artefice del proprio destino e il suo racconto può ispirare altri a prendere coraggio e cambiare la propria vita.

“Alla fine tutto torna, e se non è ancora tornato, allora vuol dire che non è ancora finita”: questa è una delle citazioni che il Coach esperto di mindset emotivo ama pronunciare per convincere chi si affida lui a lottare per cambiare la propria vita. Da giovane rifiutato a professionista di successo di strada ne ha fatta e sicuramente ciò che racconta può diventare un’ispirazione per molti che possono trarre insegnamento anche attraverso video, reel e zoom.

Com’è cambiata la vita di Cristian Onorato

Cristian Onorato nasce in una famiglia con poche possibilità, sicuramente non ricca e vive anche un momento emotivo forte con un papà assente che torna solo dopo diversi anni. Nonostante ciò non smette di perdersi d’animo e Cristian bambino non fa altro che scommettere su se stesso, imparando a comprendere le proprie potenzialità e i propri talenti. Ha iniziato a 8 anni, vendendo carte Pokémon per poi passare a giornali e mobili di seconda mano.

Nonostante il suo CV non fosse mai sufficientemente ricco di competenze, esperienze o titoli ha sempre saputo cavarsela e non solo: ha avuto modo di capire perfettamente quanto fosse tagliato per la vendita. Cresciuto, decide di iscriversi all’università sperando che quel titolo potesse fare la differenza. Dopo 5 anni di impegno e sacrifici si laurea in Economia ma la situazione non cambia: nonostante il suo entusiasmo, i suoi curricula vengono respinti non solo in Italia ma anche in altre zone d’Europa come Francia e Spagna dove sperava di trovare fortuna.

A marzo 2020, ancora giovanissimo e con poco più di 50 euro sul conto corrente, decide di tentare il tutto per tutto. Probabilmente deve aver pensato qualcosa come “gli altri non credono in me, ma io posso farlo” e così ha deciso di investire su se stesso, aprendo le porte al mondo del network marketing.

Oggi è uno dei marketer più influenti del settore, con una community di oltre 3260 utenti e a 28 anni conta due società a Dubai e un fatturato mensile pari a quello di 7 anni di un lavoratore dipendente.

Cosa ci insegna la sua storia?

- Prendere coraggio. Il primo importante insegnamento che ci trasmette è quello di avere coraggio di osare, uscire dagli schemi, non pensare al mondo del lavoro in modo rigido e soprattutto di non fossilizzarsi sul concetto di “posto fisso”.

- Scommettere su se stessi. Se le porte in faccia non smettono di sbattere apri una finestra alternativa; devi essere tu il primo a credere nelle tue potenzialità anche mettendo un investimento sul piano lavorativo.

- Non smettere di formarsi. La formazione è fondamentale, è necessario che sia continua per poter migliorare le proprie performance e soprattutto restare al passo con i tempi e le richieste di mercato.

- Non arrendersi. Cristian, soprattutto, ci insegna a non arrenderci a non avere un atteggiamento passivo riguardo il lavoro e le opportunità ma a prendere in mano il proprio destino diventando gli artefici.

Perché dovresti concedere una possibilità a questa tipologia di marketing?

Non essendo legati ad un orario fisso, chi si dedica a questa attività può organizzare la propria giornata in base alle esigenze personali e familiari: potrai lavorare da casa, evitando il traffico quotidiano e guadagnando tempo prezioso. Consente anche di lavorare ovunque nel mondo, semplicemente avendo una connessione internet: ci sono infatti molte persone che possono viaggiare, trascorrere il tempo con la famiglia o perseguire altre passioni, mentre lavorano simultaneamente nel network marketing.

Chi è bravo nell'organizzazione e nella vendita può guadagnare molto più di quanto possa fare con un lavoro tradizionale dipendente; questo perché il marketing multi-level prevede una remunerazione in base ai risultati ottenuti, incentivando chi lavora bene e impegnandolo sempre di più per raggiungere obiettivi sempre più alti.

In questo tipo di business si lavora in squadra, cercando di supportarsi gli uni con gli altri, creando una rete di collaboratori che si prestano a vicenda sostegno nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Chi è in grado di fare networking e di stringere relazioni efficaci ottiene un grande valore in questa attività, ma anche chi non è solito fare rete può imparare le tecniche giuste per farlo.