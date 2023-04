Reddito di Cittadinanza, De Simone (Luiss): "Le politiche attive ripartano da formazione"

17 aprile 2023 a

"Entra in campo Mia, la misura per l'inclusione attiva che prende atto finalmente di un principio: non si può mettere sullo stesso piano dell'assistenza chi può lavorare e chi non può farlo come disabili, anziani, donne in gravidanza. Il principio liberale dell'eguaglianza dei punti di partenza affermato da Einaudi è alla base di uno Stato che consente a tutti di potersi esprimere senza adottare un assistenzialismo sfrenato". Lo scrive in una nota Carlo De Simone docente economia alla Luiss. "In tre anni il reddito di cittadinanza è costato oltre 20 miliardi alle Casse dello Stato e ha coinvolto più di 4,65 milioni di persone. Ma il dato più eclatante - spiega - sta nel fatto che il 70% di chi ha ricevuto il beneficio per la prima volta nel 2019 ha continuato a riceverlo ancora nel 2022. È il segno tangibile che sono state sprecate risorse e nulla è stato fatto per sostenere concretamente le politiche attive. Meno del 2% ha trovato un contratto di lavoro e i navigator hanno palesemente fallito nel loro obiettivo. Per non parlare degli illeciti che hanno coinvolto nell'ultimo anno oltre 30.000 persone, tra questi percettori abusivi troviamo detenuti, stranieri non residente lavoratori in nero, truffatori".

"Le politiche attive devono ripartire dalla Formazione e dall'importanza di formare personale qualificato che viene fortemente richiesto dalle imprese, anche con l'ausilio del Fondo Sociale Europeo che mette a disposizione 28 miliardi di euro fino al 2027 e che molte regioni non stanno utilizzando. È urgente ridurre il cuneo fiscale per far crescere i salari altrimenti corriamo il rischio di vedere i nostri giovani più capaci lavorare al di fuori del confine", conclude De Simone.