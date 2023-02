Bologna è la città in cui si vive meglio in Italia secondo Travel365

13 febbraio 2023 a

a

a

Il tema della qualità della vita in Italia è sicuramente molto scottante. I problemi che affliggono il nostro paese sono diversi e ben noti: la burocrazia complessa e spesso frustrante, le disparità fra regioni, la difficoltà di trovare occupazione lontano dai grandi centri urbani e l’inquinamento atmosferico delle città più grandi. E ancora criminalità, pressione fiscale, caro dei prezzi…

Insomma trovare una città in cui si vive oggettivamente bene non è esattamente una cosa facile, ma il noto sito Travel365.it ha tentato l’impresa tramite un sondaggio che ha coinvolto oltre 100.000 utenti della propria community.

I partecipanti al sondaggio sono stati chiamati ad esprimere le proprie preferenze valutando oltre 200 città italiane, ad ognuna delle quali è stato attribuito un voto su una scala da 0 a 10 per sei aree tematiche differenti: Servizi/Ambiente/Salute, Popolazione, Ordine Pubblico, Tempo Libero e Svago, Tenore di Vita, Affari e Lavoro.

Da questo sondaggio è emersa una classifica che ha incoronato Bologna come città italiana migliore in cui vivere nel 2023.

Bologna ha totalizzato un punteggio di 10/10 nell’area “Tempo Libero e Svago” per le numerose attrazioni culturali, per i tanti festival ed eventi che si svolgono e per l’abbondanza di locali e ristoranti in cui far serata e godersi la tradizione culinaria Bolognese. Punteggio massimo anche per il “Tenore di vita percepito” e per la valutazione dei Servizi e dell’Ambiente… anche nelle altre aree tematiche “Tenore di Vita Economico”, “Affari e Lavoro” ed “Ordine Pubblico” la città ha totalizzato un punteggio eccellente di 9,5/10.

Insomma i bolognesi si sono confermati talmente “orgogliosi” e “felici” di vivere nella propria città, da spingerla alla vittoria finale battendo la concorrenza di Milano e Torino, che forse anche un po’ a sorpresa si piazzano rispettivamente al secondo e terzo posto.

Menzione di merito per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, a pari merito le più rappresentate, entrambe con 3 città presenti nella top 10 (Brescia, Mantova e Milano per la Lombardia; Reggio Emilia, Parma e Bologna per l’Emilia-Romagna).

Fa riflettere non poco la totale assenza di città meridionali, infatti la città più a Sud presente in classifica è la Capitale Roma, che con il suo decimo posto rientra in top10 per il rotto della cuffia.

Non pervenute quindi regioni come la Campania e la Puglia, tantomeno le isole, che pure restano fra le mete più amate dagli italiani per una vacanza.

Di seguito riportiamo la classifica completa con i punteggi complessivi totalizzati:

Bologna, Emilia Romagna, Punteggio: 58,5/60

Milano, Lombardia, Punteggio: 58/60

Torino, Piemonte, Punteggio: 52/60

Mantova, Lombardia, Punteggio: 49,5/60

Parma, Emilia Romagna, Punteggio: 49/60

Trento, Trentino Alto Adige, Punteggio: 48,5/60

Brescia, Lombardia, Punteggio: 45,5/60

Reggio Emilia, Emilia Romagna, Punteggio: 45/60

Firenze, Toscana, Punteggio: 44/60

Roma, Lazio, Punteggio: 43/60