V Municipio, Mauro Caliste (centrosinistra): "Pulizia delle strade e porta a porta, questi i primi nodi da sciogliere"

Valentina Conti 13 ottobre 2021

Vorremmo il porta a porta anche nel nostro territorio, almeno in alcune zone. Si potrebbe partire dai commercianti per venire loro incontro nello smaltimento». A lanciare la proposta il candidato presidente del centrosinistra in V Municipio, Mauro Caliste.

Come intende intervenire sulla tutela dei parchi archeologici del Municipio?

«Bisogna sbloccare i fondi del MIBAC, ma soprattutto bisogna dar vita a progetti nuovi. Per farlo occorrono fondi: una delle prime cose che farò sarà istituire un ufficio preposto alla pianificazione per i bandi, soprattutto quelli europei».

Uno dei punti del suo programma è la creazione di un "Museo diffuso" del Municipio. Può spiegarci di cosa si tratta?

«Dopo il centro storico, il Municipio V è quello con il più grande patrimonio archeologico della Capitale. In pochi lo sanno e questi nostri tesori sono spesso nascosti o trascurati. Per coinvolgere e sensibilizzare le persone, durante la campagna elettorale abbiamo fatto una biciclettata con tappe illustrate da varie guide locali a Porta Maggiore, Largo Presente con il Colombario, Villa dei Gordiani, Villa De Sanctis, Parco Archeologico di Centocelle. Un itinerario come questo potrebbe essere messo a sistema: potremmo inserire le Catacombe di San Marcellino, il Torrione Prenestino, il Mausoleo di Sant’Elena, il Colombario di via Olevano Romano, l’acquedotto Alessandrino, e mettere tutte le realtà culturali in rete».

Altre priorità da affrontare?

«Attivare un contratto integrativo con l’Ama per prevedere soprattutto in alcune piazze e strade una pulizia più frequente, istituire un comitato della sicurezza cittadina municipale. E mi adopererò per stimolare l’accoglienza di nuove caserme di polizia e carabinieri sul territorio».

Perché votare per lei e non per il candidato di Enrico Michetti?

«Perché sono nato e cresciuto nel territorio, sono impegnato da sempre nel volontariato civile, e sono stato al servizio di questa comunità fin da ragazzo».

