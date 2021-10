Rischio microbiologico per la salsiccia stagionata. Pericolo salmonella, il marchio da tenere d'occhio

05 ottobre 2021 a

Occhio alla salsiccia stagionata che mangiate. Il ministero della Salute ha aggiornato la lista degli alimenti a rischio sul proprio sito ufficiale e in data 5 ottobre ha aggiunto la salsiccia del Salumificio Cornicchia Srl. Il ritiro del prodotto è stato causato dal rischio microbiologico dei prodotti del lotto di produzione 213141, immediatamente ritirato dal mercato. Le analisi hanno evidenziato la presenza di salmonella in un campione, scoperta che è motivo del richiamo. Il richiamo è avvenuto in data 1 ottobre e come detto il lotto del prodotto del marchio Cornicchia (la cui sede dello stabilimento è via Sputnik 2 a Corciano, in provincia di Perugia) è sparito dagli scaffali dei supermercati e ne è stata proibita la vendita. Se qualcuno avesse acquistato il prodotto nei giorni precedenti al ritiro faccia attenzione al numero del lotto sull’etichetta per verificare se coincida con quello attenzionato dal ministero di Roberto Speranza, che non arretra di una virgola sul controllo dei cibi.

