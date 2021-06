Nasce il Treno della Dolce Vita, il menù esclusivo è firmato da Carlo Cracco

13 giugno 2021 a

Un treno super lusso da Roma a Civitavecchia, con un menù di prestigio firmato dal noto chef Carlo Cracco. È stato presentato oggi quello che è stato già ribattezzato il ‘Treno della Dolce Vita’ di Arsenale Spa, società attiva nell’hospitality di lusso, in collaborazione con Trenitalia - Gruppo Ferrovie dello Stato, alla presenza di Ministri e istituzioni. Partito da Roma alla volta di Civitavecchia, il primo progetto di turismo su rotaia con un’offerta luxury ha iniziato simbolicamente il suo corso che lo porterà, da gennaio 2023 con la realizzazione di 5 treni premium, verso le bellezze più nascoste dell’Italia: 16mila km su rotaia, da Nord a Sud, in compagnia dell’atmosfera della “dolce vita” romana degli anni ‘60.

Esperienze di viaggio uniche al mondo a bordo di carrozze di lusso per raggiungere tanto le zone turistiche più rinomate, quanto quelle meno servite e frequentate. Tutto con il massimo comfort, servizi esclusivi e secondo i più alti standard qualitativi. Non poteva quindi mancare un menu di livello, pensato e realizzato per l’occasione inaugurale dallo chef di fama mondiale Carlo Cracco. Il menu “La Dolce Vita” è stato pensato per soddisfare i palati più fini, un misto di terra e di mare in omaggio alle autentiche bellezze paesaggistiche italiane. A cominciare dalle sfogliatine al pomodoro, il biscotto “Bastoncino” al Parmigiano e la tripla proposta di tartelletta: vegetariana, con baccalà mantecato e con crostacei. Un cocktail di gamberi, poi, per chiudere l’esperienza di mare. Gli ospiti a bordo hanno poi potuto apprezzare la tartina con patè di olive e coppa piacentina, l’uovo soffice con pappa al pomodoro, proseguendo poi con il vitello tonnato e polvere di capperi. Ha concluso l’esperienza l’insalata russa caramellata. Nel dessert di bordo il cannoncino di sfoglia caramellata e crema alla vaniglia, la mini cassatina e le tartellette di frutta con crema alla vaniglia e ai frutti bosco al cioccolato.

La selezione di vini ha visto presenti bianchi e rossi firmati da Castello di Solfagnano, una struttura di lusso immersa nel cuore verde d’Italia, l’Umbria, in un luogo senza tempo a pochi chilometri da Assisi e incorniciato da circa 60 ettari di terreno. In queste terre viene prodotta una quantità limitata del vino bianco e rosso (Castello di Solfagnano), e altre delizie come miele, zafferano e olio extra vergine d’oliva. Bisol1542 è la cantina storica di Valdobbiadene, da 5 secoli indissolubilmente legata al suo territorio, che si è fatta apprezzare per il suo Prosecco Superiore DOCG.

