I Mobili provenzali bianchi che tutte le donne vogliono

Negli ultimi mesi, un'azienda di mobili online sta letteralmente facendo impazzire le donne di tutta Italia, e non solo. Parliamo di Arrediorg.it®. Sicuramente molti di voi già la conosceranno, anche perché, secondo quanto riportato da alcune delle maggiori testate giornalistiche italiane, è uno dei migliori negozi dove comprare mobili online. Ma torniamo a noi. Il catalogo di mobili provenzali bianchi Princess dell'azienda sta lasciando il segno nel cuore delle donne. Il motivo? Con la collezione Princess, Arrediorg.it® propone una nuova concezione di mobili provenzali per la casa, in cui forme inedite e delicate dialogano all'unisono con finiture di alta qualità. Nel catalogo di arredi provenzali Princess domina il colore bianco, nella finitura leggermente opaca, mentre la struttura è realizzata in legno e fibre di conifere pressate.

Abbiamo parlato con i commerciali dell'azienda, i quali ci hanno riferito che nell'ultimo periodo i mobili in stile provenzale Princess stanno andando a ruba. La vendita degli arredi Princess è aumentata esponenzialmente e sono molto apprezzati dal pubblico femminile. Viene facile capire perché gli arredi della collezione Princess vanno a ruba e tutte le donne vogliono averli nella propria casa: donano luce agli interni e sono un vero gioiello per chi ama l'arredo di qualità. Aggiungiamo che, rispetto alle altre proposte d'arredo provenzale, i mobili Princess si adattano perfettamente agli stili d'arredo già presenti nell'abitazione. Ogni elemento ha una grande funzione decorativa. Che si tratti di una cassettiera oppure di un madia con vetrina, i mobili appaiono solidi e mantengono la leggerezza tipica degli arredi in stile francese.



I mobili bianchi in stile provenzale Princess deliziano chi ama gli interni delle case di campagna e permettono di ricreare un'atmosfera idilliaca anche in appartamento. Tra gli arredi più venduti emergono le proposte per la camera da letto, in cui è possibile trovare letti bianchi provenzali, comodini con pomelli di ceramica decorati a mano e armadi da 2 fino a 5 ante. Nel catalogo Princess dedicato ai mobili provenzali per le camere da letto si trovano anche le ricercatissime pettiniere e postazioni per il trucco, particolarmente apprezzate dalle donne che amano il fascino dell'antico. Quest'ultime sono abbinabili a sgabelli con il sedile imbottito. La collezione Princess è l'ideale se si vuole arredare anche il salotto in stile provenzale. Sono disponibili vetrine e tavoli, credenze, librerie e molto altro ancora.

Ma cosa dicono le clienti di Arrediorg.it®? Sembrano tutte molto felici e soddisfatte. Tra loro c’è chi ha comprato gli arredi online insieme al servizio di montaggio e consigliano fortemente di fornirsi dall’azienda. Ricordiamo che Arrediorg.it® offre la spedizione gratis in tutta Italia, isole comprese. Chi vuole il massimo comfort, può acquistare i prodotti e richiedere il servizio di montaggio: una squadra di esperti consegnerà e monterà i mobili dove vorrete. Anche questo servizio è erogato in tutta Italia.

