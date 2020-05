Sanificate le Basiliche Papali di Roma in vista della riapertura ai fedeli. La Basilica di San Pietro in Vaticano, come pure San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo Fuori le Mura, sono oggetto di scrupolosissima santificazione per la riapertura ai fedeli. Il Vaticano, proprio per arginare al massimo il rischio di contagio da Covid, ha disposto che, soprattutto per le celebrazioni festive, a chi entrerà nelle quattro Basiliche Papali sarà controllata la temperatura corporea col termoscanner.

Intanto poco fa sono stati sottoscritti a Palazzo Chigi, dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e dai rappresentati di comunità di fede presenti in Italia, i protocolli per la ripresa, a partire dal prossimo 18 maggio, delle celebrazioni religiose nel rispetto delle misure di sicurezza per evitare la diffusione del Covid-19. I documenti individuano, per ciascuna comunità religiosa, le precauzioni da adottare tenuto conto delle specificità per ogni confessione, prevedendo in particolare il distanziamento sociale, l’obbligo di utilizzazione dei dispositivi di protezione e l’igienizzazione dei luoghi di preghiera. I protocolli sono stati sottoscritti con le: 1) Comunità ebraiche; 2) Comunità delle chiese di Gesù Cristo e dei Santi e degli ultimi giorni; 3) Comunità islamiche; 4) Confessioni induista, buddista, Bahai, Sikh; 5) Chiese Protestante, Evangelica, Anglicana; 6) Comunità Ortodosse.