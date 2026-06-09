Usa, giallo alla Casa Bianca: una causa minaccia di cancellare l'ottagono Ufc voluto da Trump

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Andrea Riccardi 09 giugno 2026 a

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Tutto è pronto alla Casa Bianca per l'evento in prima serata di domenica prossima, quando il giardino sud della residenza presidenziale si trasformerà in una scenografica arena di arti marziali miste. I fari da richiamo, da giorni, illuminano il centro della capitale americana durante la notte, mentre il ring ottagonale coperto da un doppio arco chiamato ''The Claw'' è pronto per il grande show che attirerà fino a centomila persone nel cuore di Washington. Tuttavia, i sei incontri della Ultimate Fighting Championship (UFC) sotto gli occhi del presidente Donald Trump e del suo gabinetto - proprio nel giorno del suo 80° compleanno - rischiano di essere annullati da una causa federale che mira a bloccare l'evento. L'azione legale, promossa dalla no-profit Public Integrity Project per conto di un attivista politico e di un veterano dell'Aeronautica, definisce "profondamente corrotti" i piani relativi all'evento del 14 giugno, sostenendo che essi mirino semplicemente ad arricchire il presidente e i suoi alleati. Sostiene, inoltre, che l'approvazione dell'evento da parte dell'amministrazione Trump su terreni appartenenti ai parchi nazionali violi la legge federale; la costruzione della struttura sul South Lawn è priva di autorizzazione del Congresso e non è stata sottoposta a valutazione di impatto ambientale.

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''Un giudice federale a Washington DC potrebbe decidere rapidamente e, se desse ragione ai due querelanti, potrebbe rompere le uova nel paniere del presidente, bloccando tutto quando mancano pochissimi giorni alla serata'', sostiene ad Adnkronos Robert Pelier, avvocato con oltre trent'anni di esperienza legale. ''Non ci sarebbe nemmeno il tempo di fare appello, visto che manca meno di una settimana'', ha aggiunto Pelier. ''Il danno sarebbe enorme, sia a livello economico che a livello d'immagine''. La UFC ha dichiarato che l'evento rientra nei festeggiamenti per il 250° anniversario degli Stati Uniti. Tuttavia, la causa fa notare che la serata dell'incontro avverrà circa tre settimane prima del 4 luglio. "Il presidente sta concedendo a Dana White, amministratore delegato della UFC, e alla sua società ciò di cui nessuno aveva mai goduto prima: accesso illimitato alla Casa Bianca per organizzare un evento sportivo privato a scopo di lucro, con tutte le opportunità promozionali e di branding che ne derivano", argomentano i querelanti nell'azione legale. La UFC non ha risposto alla richiesta di commento da parte di Adnkronos.

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La causa, inoltre, sostiene che tra coloro che trarrebbero un vantaggio economico dall'evento figurano il presidente - che detiene investimenti nella società madre della UFC (TKO Group Holdings) - White, il partner radiotelevisivo dell'azienda Paramount Skydance (società madre di CBS News) e i relativi inserzionisti. La Casa Bianca ha definito la causa un tentativo "ostruzionistico, infondato e dilatorio" volto a impedire a Trump "di ospitare quello che senza dubbio passerà alla storia come uno degli eventi sportivi più memorabili della nostra nazione, nel corso delle celebrazioni per il duecentocinquantesimo anniversario". "Questo evento iconico non è diverso dai vari altri eventi ospitati dalla Casa Bianca sul South Lawn e dagli eventi regolarmente autorizzati sull'Ellisse e sul National Mall nel corso dell'anno", ha affermato il team del presidente. Negli ultimi giorni, la Casa Bianca ha promosso l'evento su X pubblicando un video della costruzione della "The Claw" insieme a filmati di Trump a precedenti incontri della UFC, definendolo "il più grande combattimento nella storia della UFC". "Allacciate le cinture. Sta per succedere qualcosa di epico", recita la didascalia del post. L'anno scorso Trump ha presieduto una parata militare in occasione del 250° anniversario dell'Esercito. L'evento si è svolto sempre nel giorno del suo compleanno. L'amministrazione è stata citata in giudizio da alcuni gruppi che intendono bloccare la costruzione della sala da ballo voluta da Trump nell'Ala Est della Casa Bianca. Un tribunale di grado inferiore ha sospeso i lavori, decisione contro la quale l'amministrazione Trump ha presentato ricorso. L'amministrazione è stata anche citata in giudizio da un gruppo che mira a impedire la costruzione di un arco di trionfo nei pressi del Cimitero Nazionale di Arlington.