Iran, possibile l'accordo. Trump dialoga col Golfo e rassicura Israele: "Nulla che vi danneggi"

23 maggio 2026 a

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Mentre persistono i dubbi sulla convergenza negoziale fra Stati Uniti e Iran, il presidente Donald Trump ha ribadito che c'è il 50% di possibilità di scendere a patti e il restante 50% invece di tornare alla soluzione militare "che li spazzi via". La decisione, ha poi aggiunto, verrà presa entro domani ed è per questo che non parteciperà al matrimonio del figlio Donald Jr. con Bettina Anderson che si terrà su una piccola isola delle Bahamas.

Oggi il tycoon è infatti stato impegnato in una videoconferenza con i leader del Golfo, in cui si è discusso della più recente bozza di accordo inviata da Teheran e limata dopo giorni di colloqui fra la Repubblica Islamica e il mediatore Pakistan. Trump rilancia il suo ottimismo, ma precisa che darà il suo benestare a un accordo solo se questo presenterà una proposta concreta sull'arricchimento dell'uranio iraniano. Al riguardo, da indiscrezioni di Al Arabiya, Teheran si sarebbe offerta di sospendere l'arricchimento oltre il 3,6% per 10 anni e di diluire l'uranio arricchito oltre il 20%. Secondo il Financial Times, il tema dell'uranio, potrebbe invece essere sviscerato in ulteriori colloqui che seguirebbero a un'estensione della tregua di 60 giorni, su cui le parti sarebbero vicine a concordare. "È probabile che gli iraniani siano disposti a fare di più sull'energia nucleare, ma non lo faranno finché la guerra sarà in corso: questo accordo contribuisce a colmare il divario", ha sottolineato la fonte al Ft.

Nella scena non appare finora il premier israeliano Benjamin Netanyahu che secondo Axios sarebbe preoccupato di una possibile intesa sconveniente fra Teheran e Washington. Al riguardo, Trump ha però minimizzato le preoccupazioni dell'alleato e assicurato: "Non concluderei un accordo se non fosse vantaggioso per Israele".