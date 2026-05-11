Parigi, pianificava attentato al Louvre e alla comunità ebraica: arrestato

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Angela Bruni 11 maggio 2026 a

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Un tunisino di 27 anni, residente illegalmente in Francia, è stato arrestato nell'ambito di un'indagine preliminare per "cospirazione terroristica finalizzata alla commissione di reati contro la persona". Voleva compiere un attentato al Louvre, il museo più visitato al mondo, e colpire la comunità ebraica di Parigi. Dopo il fermo presso la sede della Direzione Generale della Sicurezza Interna, che si occupa del caso congiuntamente alla sezione antiterrorismo della brigata criminale di Parigi, l'uomo è stato portato questo pomeriggio davanti a un giudice antiterrorismo per la formalizzazione delle accuse. La procura ne ha richiesto la custodia cautelare perché è sospettato di aver pianificato "un attacco violento di matrice jihadista" e di aver progettato di unirsi all'Isis, in Siria o in Mozambico. Secondo le prime indagini, il giovane avrebbe espresso l'intenzione di attaccare il Louvre e la comunità ebraica del XVI arrondissement di Parigi.