New York: "Non c'è Dio degno di adorazione se non Allah", la prima uscita pubblica dei pro-Mandani

09 novembre 2025

Le prime conseguenze dell'effetto Mandani. Il fondamentalismo esce allo scoperto e a New York c'è già chi inneggia a una sorta di nuova guerra santa. Basti pensare quanto è accaduto ai piedi dei display più famosi del pianeta in cui un attivista dice: "Abbiamo finito di nasconderci. Abbiamo finito di essere torturati, feriti e giudicati. Questa è la religione giusta. Questa è la religione di cui tutta l'umanità ha bisogno per far parte dell'Islam. E non ci fermeremo finché non entrerà in ogni casa. Quindi voglio che lo ripetiate con me. Voglio sentirlo in ogni singolo distretto. Dovrebbe tremare. Brooklyn dovrebbe sentirlo. Il Bronx dovrebbe sentirlo. Il Queens dovrebbe sentirlo. Ditelo come se la ummah dipendesse da questo, fratelli e sorelle miei. Non c'è Dio degno di adorazione se non Allah, il Dio di Gesù, il Dio di Mosè, il Dio di Abramo e il Dio dell'ultimo e definitivo profeta Maometto." Non siamo in Medioriente, ma a Times Square, culla del mondo occidentale.