Israele, ecco quando saranno liberati gli ostaggi. Hamas tratta ancora sulla lista dei prigionieri

Andrea Riccardi 12 ottobre 2025

"Gli ostaggi trattenuti a Gaza saranno rilasciati nelle prime ore di lunedì' mattina". Lo ha dichiarato un portavoce dell'ufficio del primo ministro israeliano Bennjamin Netanyahu. "Gli ostaggi saranno rilasciati tutti contemporaneamente", ha aggiunto Shosh Bedrosian, "e saranno trasferiti alla custodia della Croce Rossa prima di essere infine condotti in Israele". Dichiarazioni che hanno l'obiettivo di fare chiarezza sulle indiscrezioni dell'ultim'ora. Gli ostaggi israeliani ancora a Gaza potrebbero essere rilasciati "da un momento all'altro", ha dichiarato il vice presidente Usa, JD Vance, intervistato dal programma 'Meet the Press' su Nbc News. "Non è possibile dire con esattezza quando saranno rilasciati, ma abbiamo tutte le ragioni per sperare - ed è per questo che il presidente sta andando lì - che saluterà gli ostaggi", ha detto ancora Vance riferendosi a Donald Trump, che è in partenza per Israele stasera e arriverà a Tel Aviv domani mattina alle 9.20 ora locale. "Il presidente degli Stati Uniti ha in programma di recarsi in Medioriente per salutare gli ostaggi lunedì mattina ora locale", ha detto Vance, secondo cui appunto la liberazione degli ostaggi potrebbe avvenire "in qualunque momento".

Intanto un funzionario palestinese a conoscenza dei negoziati ha dichiarato alla BBC che un nuovo round di colloqui è volto a risolvere le questioni in sospeso relative alla lista dei prigionieri. Il funzionario ha affermato che Hamas sta ancora insistendo per il rilascio di sette prigionieri di alto profilo, tra cui Marwan Barghouti e Ahmad Saadat. Secondo alcune fonti, la formula dell'accordo di scambio prevede il rilascio dei prigionieri palestinesi con le condanne più elevate, e i sette nomi di alto profilo soddisfano questo criterio. Ma fin dall'inizio dei negoziati, Israele si è rifiutato di rilasciarli.