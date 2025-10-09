Trump annuncia l'accordo di Gaza. "Grande giorno". Ostaggi liberi e Israele ritirerà i soldati

Foto: Ansa

Israele e Hamas hanno firmato la prima fase del piano in 20 punti per porre fine fine alla guerra nella Striscia di Gaza. A dare l'annuncio stanotte è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che quel piano ama presentato. "Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d'America, e ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno lavorato con noi per realizzare questo evento storico e senza precedenti. Siano benefetti i pacificatori" ha scritto su Truth Social, aggiungendo che "tutte le parti saranno trattate in modo equo". Ciò significa che "tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto, e Israele ritirerà le loro truppe su una linea concordata come i primi passi verso una pace forte, duratura ed eterna".

Hamas rilascerà venti ostaggi vivi nella prima fase dell'accordo di Gaza, ha dichiarato una fonte palestinese vicina ai negoziatori egiziani. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che convocherà il governo israeliano per approvare l'accordo "Con l'aiuto di Dio li riporteremo a casa", ha affermato il primo ministro in riferimento agli ostaggi rapiti nell'attacco del 7 ottobre 2023 e ancora nelle mani di Hamas. Il presidente Isaac Herzog ha sottolineato che "tutto Israele sta dalla parte degli ostaggi" in un post sul social media X che celebra l"accordo di Hamas per la liberazione degli ostaggi come parte del piano di pace degli Stati Uniti.

L'esercito israeliano, secondo quanto riportato dal quotidiano "Haaretz", si ritirerà dalla maggior parte della città della Striscia, tranne Rafah". In vista dell'annuncio dell'accordo, il segretario di Stato ameticano Marco Rubio ha passato una nota relativa a Gaza - durante un incontro non correlato - che è stata catturata dai fotografi e ha suggerito che un accordo era "molto vicino".