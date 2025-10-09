Gaza, firmato l'accordo di pace tra Israele e Hamas. Festa delle famiglie degli ostaggi e dei palestinesi

Foto: Lapresse

Rosa Scognamiglio 09 ottobre 2025 a

La bozza finale relativa alla prima fase dell’accordo tra Israele e Hamas “è stata firmata questa mattina”. Lo ha confermato nel primo pomeriggio di giovedì 9 ottobre, la portavoce del governo israeliano Shosh Bedrosian. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dalla popolazione palestinese che, già dall’alba di questa mattina, subito dopo l’annuncio di Trump, si è riversata nelle strade di Gaza City per festeggiare l’intesa, così come le famiglie dei rapiti sono scesi in Piazza degli Ostaggi di Tel Aviv.

Quando avrà inizio la tregua

La tregua entrerà in vigore entro 24 ore dalla riunione del Gabinetto israeliano, in programma alle ore 18 locali (le 17 italiane) di stasera. La portavoce del governo di Netanyahu ha precisato che successivamente l'Idf si dispiegherà su una linea che porterà l'esercito a controllare e mantenere circa il 53% della Striscia di Gaza. Dopodiché, Hamas avrà 72 ore di tempo per rilasciare gli ostaggi rimasti in Israele. Marwan Barghouti, considerato come il “Mandela palestinese”, al momento, "non sarà rilasciato", ha precisato Bedrosian. Il 66enne sta scontando cinque ergastoli con l'accusa di avere pianificato attacchi in cui sono morti 5 israeliani durante la seconda Intifada.

Cosa prevede la prima fase dell’accordo

La fase iniziale dell’accordo prevede la liberazione degli ostaggi israeliani, ancora vivi, in cambio del rilascio di 1.950 prigionieri palestinesi. Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, citando fonti ben informate, nel corso dei negoziati il movimento islamista avrebbe fatto sapere di aver bisogno di almeno 10 giorni per localizzare i corpi degli ostaggi israeliani morti. Quanto agli aiuti umanitari, secondo una fonte di Hamas, dovranno entrare nella Striscia 400 camion al giorno durante i primi cinque giorni del cessate il fuoco.

Le reazioni

L’annuncio relativo all’accordo tra Israele e Palestina è stata accolto di buon grado dal presidente dell’Autorità palestinese Abu Mazen, con “la speranza che questi sforzi siano il preludio a una soluzione politica permanente, che porti alla creazione di uno Stato palestinese indipendente”. L’intesa è stata celebrata dai paesi arabi e occidentali, tra cui anche l’Italia, dove la premier Giorgia Meloni ha ringraziato Trump e i mediatori per gli sforzi profusi per il buon esito della trattativa. "Abbiamo atteso tutti troppo a lungo questo momento. Ora dobbiamo far sì che conti davvero", ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres commentando la notizia. "Per israeliani e palestinesi, questo accordo offre un barlume di sollievo. Quel barlume deve diventare l'alba della pace, l'inizio della fine di questa guerra devastante - ha aggiunto - Esorto tutti a cogliere questa epocale opportunità per stabilire un percorso politico credibile. Questa svolta ci mostra la forza e il potenziale della diplomazia".