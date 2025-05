Europa, ecco i momenti salienti della settimana dal 19 al 23 maggio

23 maggio 2025

Dalle previsioni economiche al pacchetto di sanzioni contro Mosca, dall'incontro tra Sergio Mattarella e Ursula von der Leyen all'intervento del ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Ecco i momenti salienti della settimana europea dal 19 al 23 maggio. (Fonte video TotalEU)

19 Maggio

Il Commissario dell’Economia, durante il Midday con la stampa, ha annunciato le previsioni economiche europee. Al Parlamento europeo si è svolto l’evento “Inferno a piccoli passi” che trattava della violenza istituzionale che si abbatte sulle madri e bambini che denunciano la violenza domestica maschile. All’evento hanno partecipato la presidente dell’associazione “femminicidio in vita”, Emma Cusmai e avvocati come Michela Nacca, Alfredo Di Costanzo e Luciano Castaldi. Durante l’European Humanitarian Forum è intervenuta la commissaria europea per la parità, la preparazione e la gestione delle crisi, Hadja Lahbib, in merito alla proposta d'Israele di privatizzare gli aiuti a Gaza. A margine di una riunione della Commissione speciale per la crisi abitativa, l’eurodeputata del Partito democratico, Irene Tinagli, ha parlato della crisi abitativa.

20 Maggio

Durante il Midday con la stampa la portavoce della Commissione europea, Paula Pihno, ha annunciato che l’Esecutivo ha approvato il 17° pacchetto di sanzioni contro Mosca. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante il Summit in Inghilterra, annuncia che l’Uk farà parte del programma europeo di investimento chiamato “Safe”. “Questa collaborazione andrà ad aumentare la nostra iniziativa di cooperazione nella sicurezza e nella difesa”, ha ribadito la presidente. “Cosa aspetta l’Europa a svegliarsi, cosa aspetta a cessare questa complicità fatta di silenzi”. Queste le parole di Leoluca Orlando, eurodeputato del Partito Alleanza Verdi e Sinistra, in merito alla questione di Gaza durante l’intervista con la stampa. Incontro del Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, con il Presidente del Consiglio Europeo, António Costa. Al Parlamento europeo si è svolto l’evento in memoria dell’omicidio di Sergio Ramelli, un ragazzo che è stato aggredito da alcuni militanti della sinistra extraparlamentare durante gli anni di Piombo. All’evento hanno partecipato il presidente del Senato e avvocato Ignazio La Russa, e gli eurodeputati del Partito Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini e Carlo Fidanza.

21 maggio

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, riceve il presidente della Repubblica italiano Sergio Mattarella, al palazzo Berlaymont per partecipare alla riunione settimanale del collegio dei 27 commissari europei. Il Capo dello Stato in visita alla casa della democrazia europea, dove ha incontrato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e i presidenti dei gruppi politici. “Voi eurodeputati siete gli interpreti del desiderio di democrazia”, ha ribadito Mattarella. Durante la plenaria al Parlamento europeo è intervenuta la presidente della Slovenia, Nataša Pirc Musar. “Stiamo guardando a un genocidio" seguito da uno standing ovation dell’Eurocamera di Bruxelles. L’attrice e comica romana, Michela Giraud, presenta al Parlamento europeo il film "Flaminia”. "Sotto le macerie di Gaza ci rimane l'Europa se non ci svegliamo”. Queste le parole dell’eurodeputata del Partito democratico, Cecilia Strada, durante un’intervista con la stampa al Parlamento europeo.

22 maggio

La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, durante la plenaria all’Eurocamera di Bruxelles, annuncia la richiesta di revoca dell’immunità di 5 eurodeputati. Durante la plenaria, è intervenuto l’eurodeputato del Partito democratico, Antonio Decaro, per la semplificazione del Meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere (Cbam), approvata oggi dall'Eurocamera. Con 411 voti a favore, 100 contrari e 78 astensioni, i deputati hanno dato il via libera alla proposta della Commissione di aumentare del 50% i dazi Ue su prodotti agricoli di origine russa e bielorussa non ancora soggetti a dazi doganali aggiuntivi. I beni colpiti includono zuccheri, aceto, farina e mangimi. Si è tenuta anche la prima votazione in plenaria in merito alla semplificazione del meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera (Cbam). Intervento del viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, alla riunione del Consiglio dei ministri della Competitività. A margine dell’evento "Bridging the gap: urban-rural linkage, resilience and food secutity in Europe”, l'esperto dei Sistemi alimentari sostenibili e Segretariato europeo di ICLEI, Jean-Marc Louvin ha parlato con la stampa sostenendo che “bisogna lavorare con i cittadini locali e sviluppare strategie di food policy”.

23 maggio

“L’Europa sa innovare e competere, ma il futuro richiede più ambizione”. Questo l’intervento del ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, al Consiglio competitività a Bruxelles in merito al progetto Horizon Europe.