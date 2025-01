Usa, Instagram annuncia il lancio di un'app concorrente di TikTok

20 gennaio 2025 a

Instagram ha annunciato ieri il lancio di una nuova app per la creazione e la condivisione di brevi video, nel contesto delle difficoltà legali affrontate dalla app cinese TikTok negli Stati Uniti. «Oggi annunciamo Edits, una nuovissima app per fare video sul tuo telefono», ha dichiarato l’ad di Instagram, Adam Mosseri, in un video pubblicato sulla piattaforma.

«Molto sta succedendo nel mondo in questo momento, e qualunque cosa accada, pensiamo che sia nostro compito realizzare gli strumenti creativi più coinvolgenti per coloro che fanno video, non solo per Instagram, ma per le piattaforme là fuori», ha aggiunto Mosseri.

«Edits punta a fare proprio questo», ha specificato. Proprio ieri è entrata in vigore una legge che obbliga la società madre di TikTok, ByteDance, con sede in Cina, a dismettere la proprietà dell’app negli Stati Uniti, pena la messa al bando in quel Paese. L’app ha temporaneamente interrotto l’accesso alla piattaforma negli Stati Uniti sabato poco prima di mezzanotte.