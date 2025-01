Gaza, ecco la lista degli ostaggi da liberare. Ma Israele frena gli entusiasmi

06 gennaio 2025 a

Dieci donne, undici maschi anziani di età compresa tra 50 e 85 anni e due bambini - presumibilmente Ariel e Kfir Bibas - e dieci uomini sotto i 50 anni in gravi condizioni di salute: sono questi gli ostaggi che compaiono nella lista che Hamas avrebbe presentato a Israele nell’ambito del negoziato per il cessate il fuoco a Gaza. La BBC afferma di aver visto la lista condivisa da un alto funzionario di Hamas che si è rifiutato di specificare chi è ancora vivo.

Il quotidiano saudita al-Sharq ha pubblicato la lista dei 34 nomi e, citando una fonte di Hamas, ha fatto sapere che ci vorrà circa una settimana per determinare le condizioni di ciascuno degli ostaggi. Ecco i nomi nell’elenco: Romi Gonen, Emily Damari, Arbel Yehud, Doron Steinbrecher, Ariel Bibas, Kfir Bibas, Shiri Silberman Bibas, Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Danielle Gilboa, Naama Levy, Ohad Ben-Ami, Gad Moshe Moses, Keith Siegel, Ofer Calderon, Eli Sharabi, Itzhak Elgaret, Shlomo Mansur, Ohad Yahalomi, Youssef Ziyadne, Oded Lifshitz, Tsachi Idan, Hisham Al Sayed, Yarden Bibas, Sagui Dekel-Chen, Iair Horn, Omer Wenkert, Alexander Troufanov, Eliya Cohen, Or Levy, Avera Mengistu, Tal Shoham, Omer Shem-Tov.

Israele smentisce ancora una volta che una lista di ostaggi sia stata trasmessa da Hamas allo Stato ebraico e anzi la bolla come «vecchia» e nemmeno stilata dal gruppo terroristico. L’elenco che circola non sarebbe altro che quello inviato in passato dagli israeliani ad Hamas, ha detto un funzionario dello Stato ebraico al Times of Israel. «Hamas non ha inviato alcun elenco», ha ribadito.