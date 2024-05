Israele, la notizia più triste dal kibbutz sul destino di un ostaggio in mano ad Hamas

03 maggio 2024 a

Una triste notizia da Israele. Il kibbutz Bèeri ha annunciato che il suo cittadino Dror Or, 49 anni, è stato ucciso dai miliziani di Hamas durante l’attacco del 7 ottobre e che il suo corpo è trattenuto a Gaza. Finora era stato designato come ostaggio. I suoi due figli, Noam di 17 anni e Alma di 13, erano stati rapiti insieme a lui, ma sono stati rilasciati il ​​25 novembre come parte di un accordo temporaneo di cessate il fuoco mediato dal Qatar e dagli Stati Uniti tra Hamas e Israele. La moglie di Or, Yonat, era stata invece trovata morta qualche giorno dopo l’attacco del 7 ottobre. Il fratello maggiore di Noam e Alma, Yahli, è sopravvissuto perché stava partecipando a un programma di volontariato di un anno nel nord di Israele e non era nella sua casa il 7 ottobre.

Il governo israeliano ha confermato la morte del 49enne: «Abbiamo il cuore spezzato nel confermare la morte di Dror Or, rapito da Hamas il 7 ottobre, assassinato e il cui corpo è ancora a Gaza. I due bambini e il fratello Yahli sono ora orfani». Il governo non ha dato spiegazioni su come sia venuto a conoscenza della morte di Or, annunciata mentre i Paesi mediatori Qatar, Stati Uniti ed Egitto attendono la risposta di Hamas a una nuova proposta di cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi. Alla fine di novembre, durante un cessate il fuoco durato una settimana, sono stati rilasciati 105 ostaggi, tra cui 80 israeliani e persone provenienti da altri paesi, in cambio del rilascio di 240 palestinesi detenuti da Israele. La guerra è iniziata con l’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre che ha provocato la morte di 1.170 persone, per lo più civili, secondo un conteggio dell’AFP sui dati ufficiali israeliani. Israele stima che a Gaza siano rimasti 129 prigionieri sequestrati dai militanti durante il feroce attacco. L’esercito dice che 35 di loro sono morti, compreso Or.