Rafah, "operazione straordinaria": blitz israeliano, liberati 2 ostaggi

Israele ha annunciato di essere riuscito a liberare due ostaggi rapiti da Hamas a Gaza. I due, Fernando Simon Marman (60 anni) e Norberto Louis Har (70) sono stati portati in salvo dopo un'operazione congiunta dall'IDF, dallo Shin Bet e dalla polizia israeliana a Rafah. Erano stati rapiti dal kibbutz Nir Yitzhak il 7 ottobre. Si tratta solo della seconda operazione di questo genere riuscita dal 7 ottobre. La prima è stata il salvataggio del soldato Ori Megidish alla fine di ottobre. “Insieme al primo ministro e agli alti comandanti ho seguito l’operazione dalla sala operativa. Offro il mio pieno apprezzamento all’IDF, allo Shin Bet e all’Unità nazionale antiterrorismo”, ha dichiarato il ministro della Difesa, Yoav Gallant parlando di "straordinaria operazione di salvataggio".

"L'IDF e lo Shin Bet hanno lavorato a questa operazione da molto tempo. Finora non c’erano le condizioni per realizzarla e abbiamo aspettato che maturassero. Raggiungere l’obiettivo nel cuore di Rafah è stato molto complesso. Le forze dell’ordine sono arrivate clandestinamente sull’obiettivo intorno all’una di notte e hanno effettuato un’azione molto complessa nei locali e al secondo piano dove erano tenuti gli ostaggi”, ha riferito il portavoce dell'IDF, il contrammiraglio Daniel Hagari, offrendo dettagli sul salvataggio degli ostaggi Marman e Har. Nello stesso momento in cui Israele si è svegliata con la notizia del salvataggio di due ostaggi, l'IDF ha annunciato anche la morte di due soldati durante le operazioni a Gaza