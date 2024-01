Israele-Hamas, si apre uno spiraglio per gli ostaggi: l'ultima novità da Gaza

24 gennaio 2024 a

Esponenti di Hamas si sarebbero detti disponibili con i mediatori internazionali a discutere di un accordo sul rilascio di alcuni degli ostaggi israeliani - civili, donne e bambini - in cambio di una “significativa” pausa nei combattimenti. A riferirlo sono stati funzionari egiziani citati dal Wall Street Journal. Il gruppo in precedenza - sottolinea il Wsj - aveva respinto qualsiasi proposta che non comportasse un cessate il fuoco permanente: l’annuncio fa registrare un cambiamento significativo da parte di Hamas, che per settimane ha insistito sul fatto che avrebbe negoziato sugli ostaggi solo nel quadro di un accordo globale che avrebbe portato ad una cessazione permanente della guerra.

Un fonte israeliana di primo livello ha però smentito le notizie di una possibile svolta verso un accordo per la liberazione di altri ostaggi in cambio di un cessate il fuoco a Gaza. «Le notizie di progressi nei colloqui non sono corrette», ha detto la fonte ai media ebraici, secondo quanto riferisce Times of Israel. «Ci sono dei gap molto ampli e non vi è nessun progresso nei colloqui. È molto complicato, Hamas indurisce costantemente le sue posizioni. Nessuno deve farsi prendere in giro, ci vorrà molto tempo», le parole sulla trattativa che riguarda la guerra a Gaza.