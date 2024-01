Hamas, video di tre ostaggi: “Riportateci a casa”. Ma il loro destino è un rebus

15 gennaio 2024 a

Il gruppo terroristico Hamas ha pubblicato ieri un nuovo video di propaganda che mostra tre ostaggi tenuti nella Striscia di Gaza. Nelle clip montate insieme, il filmato mostra Noa Argamani, Yossi Sharabi e Itay Svirsky che si identificano e chiedono al governo israeliano di riportarli a casa. Non ci sono informazioni che indichino quando siano stati girati i video.

Oggi invece, l’ala militare di Hamas, le Brigate al-Qassam, hanno diffuso un altro messaggio in cui afferma che stasera rivelerà la sorte di tre prigionieri detenuti a Gaza. Il messaggio, pubblicato su Telegram, era accompagnato da un video in cui i prigionieri parlavano davanti alla telecamera. Hamas aveva detto in precedenza di aver perso i contatti con alcuni ostaggi mentre le forze di Israele bombardavano Gaza, sottolineando che avrebbero potuto essere uccisi nei raid. I funzionari israeliani hanno rifiutato di rispondere al messaggio pubblico di Hamas sui prigionieri, definendolo «guerra psicologica». Dita incrociate per il destino dei tre prigionieri, in particolare quello di Noa Argamani, che era stata rapita dai miliziani al festival rave Supernova nel deserto del Negev. Il video del sequestro della studentessa israeliana, mentre in lacrime veniva separata dal fidanzato e gridava aiuto, era circolato nelle prime ore del massacro. Una clip di dieci secondi che ha fatto il giro del mondo, dove si vede la ragazza caricata sul retro di una moto e portata nella Striscia di Gaza.