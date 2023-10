Israele, gli ostaggi sono ancora vivi. Quanti sono i minorenni

20 ottobre 2023 a

Una buona notizia dalla guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas. La maggior parte degli ostaggi israeliani catturati dai terroristi sarebbe infatti ancora viva: a renderlo noto un aggiornamento da parte delle Forze di Difesa Israeliane (Idf). Per ora non c’è ancora chiarezza sul numero complessivo degli ostaggi tenuti a Gaza: tra 100 e 200 per l’Idf, oltre i 250 per Hamas. Un portavoce dell’ala militare del gruppo, le Brigate Al-Qassam, ha affermato in una dichiarazione video lunedì che sarebbero 200 solo gli ostaggi in mano alle Brigate, a cui vanno sommati quelli sotto il controllo di altre «formazioni militanti» a Gaza. L’esercito israeliano ha inoltre affermato che tra gli ostaggi ci sono anche 20 persone sotto i 18 anni. L’Idf ha pure precisato che tra i 10 e i 20 ostaggi hanno più di 60 anni.

E sugli ostaggi è arrivato l’intervento dell’ambasciatore russo a Tel Aviv, Anatoly Viktorov: "Naturalmente abbiamo contatti con rappresentanti di Hamas, mirati prima di tutto a ottenere il rilascio degli ostaggi". La Russia cerca di inserirsi nelle trattative tra i due fronti.