Re Carlo III, svelati i dettagli dell'incoronazione: lo schiaffo ai puristi delle cerimonie

09 ottobre 2022 a

a

a

L’incoronazione di re Carlo III, prevista per il 3 giugno del prossimo anno, sarà più snella, con meno rituali della tradizione e un numero minore di invitati: durerà poco più di un’ora, molto meno rispetto a quella che nel 1953 vide protagonista la regina Elisabetta II, ma ci sarà sempre la Gold State Coach, la carrozza regale dorata. A rivelare i dettagli della cerimonia che si terrà all’Abbazia di Westminster è stato il The Mail on Sunday.

"Harry pentito". Salta fuori il retroscena sul principe prima che la Regina morisse

Carlo vorrebbe che la sua incoronazione segnasse l’avvio di una monarchia più moderna, pur mantenendo parte dello sfarzo e della maestosità che hanno sbalordito il mondo durante i funerali di sua madre. Il giornale britannico elenca le caratteristiche salienti di quella che viene classificata come ‘Operation Golden Orb’ (Operazione globo d’oro): sarà drasticamente ridotta da più di tre ore a poco più di un’ora; è probabile che la lista degli invitati per la cerimonia venga ridotta da 8 mila a 2 mila; il dress code sarà più rilassato e saranno probabilmente ammessi abiti da sera invece di abiti da cerimonia; rituali antichi e dispendiosi in termini di tempo, verranno eliminati ed è probabile che il principe William svolga un ruolo importante nell’organizzazione della cerimonia. L’incoronazione della regina Elisabetta II era basata in gran parte su quella di suo padre, re Giorgio VI, del 1937, che a sua volta fu modellata su quella di re Giorgio V del 1911.