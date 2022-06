Guerra Russia-Ucraina, la feroce battaglia e l'impressionante scontro tra carri armati

“Un frammento della battaglia tra le forze armate ucraine e gli occupanti”. Con questa caption, il profilo Twitter Tpyxa News, ha pubblicato una breve clip di un concitato scontro sul terreno tra soldati ucraini e forze armate russe. Si vedono due carri armati che si incrociano, i militari che urlano, scendono e iniziano a sparare. Il video è enfatizzato da una musica drammatica (come se ce ne fosse bisogno) in sottofondo confermando che in tempi di guerra, la comunicazione è una delle armi più potenti.

Si avvicina la guerra Russia-Nato. La minaccia da Mosca su Kaliningrad fa tremare

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky l’ha ben utilizzata fino a poche settimane fa, ma adesso appare sempre più evidente che se la Federazione russa fa una feroce propaganda, basti pensare alle dichiarazioni contro gli occidentali dell’ex presidente Medvedev o a quelle di Maria Zacharova, bellicosa portavoce del ministro degli Esteri russo Sergej Lvrov, l’Ucraina sta attuando una gigantesca operazione di war branding che rischia di romanzare l’orrore e l’atrocità di ogni guerra e di far perdere il contatto con la realtà.

A fragment of the battle between the Armed Forces of Ukraine and the occupiers pic.twitter.com/BMbwWjIFMY