08 giugno 2022

Nella guerra in Ucraina saltano gli schemi, gli obiettivi civili e militari ormai si sovrappongono. In questo video si osserva un missile russo che ha centrato un supermercato martedì a Kharkiv in Ucraina. Al momento dell'esplosione erano presenti tre uomini della sicurezza che però sono rimasti illesi, in quanto si trovavano in un'altra parte del negozio.