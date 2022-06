Gran Bretagna, Boris Johnson e il voto di sfiducia: "Cacciato dai suoi parlamentari?". Il premier trema

06 giugno 2022 a

I parlamentari conservatori terranno oggi tra le 18 e le 20 (le 19 e le 21 in Italia) un voto di sfiducia contro il premier Boris Johnson. Graham Brady, presidente del comitato 1922 dei Tory, ha fatto sapere di aver ricevuto lettere da almeno il 15% dei parlamentari conservatori, 54, con la richiesta di votare. Se Johnson perdesse nella consultazione tra i 359 legislatori conservatori, sarà sostituito come leader del partito e come primo ministro.

Il risultato, ha spiegato Brady, sarà annunciato "poco" dopo la chiusura delle votazioni prevista alle 20 ora locale (le 21 in Italia). Anche se tecnicamente sarebbe possibile cambiare le regole, così come sono ora se Boris Johnson vincesse ci sarà un "periodo di grazia" di un anno durante il quale non potrà aver luogo un'ulteriore voto sulla leadership.

"Questa sera è l'occasione per porre fine a mesi di speculazioni e consentire al governo di tracciare una linea e andare avanti rispettando le priorità della gente" dichiara un portavoce di Downing Street dopo l'annuncio del voto di sfiducia. "Il primo ministro accoglie con favore l'opportunità di presentare il suo caso ai parlamentari e ricorderà loro che quando sono uniti e concentrati sulle questioni che contano per gli elettori non c'è una forza politica più formidabile".

