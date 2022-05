Clamoroso alla parata del 9 maggio, chi appare sui maxi-schermi. Errore o sabotaggio?

10 maggio 2022 a

Bonnie e Clyde diventano vittime della Seconda Guerra Mondiale sulla tv di stato russa. La foto dei due fuorilegge americani è infatti finita sul maxischermo del palco del grande concerto organizzato in occasione della Giorno della Vittoria, tra quelle di coloro che hanno perso la vita durante il conflitto contro la Germania nazista. La clamorosa gaffe, andata in onda su Channel One, è stata denunciata dalla giornalista Julia Davis, fondatrice Russian Media Monitor. Qui di seguito lo spezzone incriminato:

